Vermisster 36-Jähriger aus Menden bleibt verschwunden

Menden. Die Polizei sucht den 36-jährigen Andreas D. aus Menden. Der Mann ist dringend auf Medikamente angewiesen. Er fällt durch sein Äußeres auf.

Das Verschwinden eines Mendeners gibt der Polizei Rätsel auf. Der 36-jährige Andreas D. aus Menden ist seit dem Morgen des Fronleichnamstages (3. Juni) vermisst. Der Mann aus dem Stadtteil Platte Heide wurde zuletzt in Fröndenberg gesehen.

Andreas D. aus Menden wird vermisst. Der 36-Jährige wurde zuletzt in Fröndenberg gesehen. Er ist 1,90 Meter groß und hat auffällig rote Haare. Foto: Privat / Polizei MK

„Andreas D. ist weiter verschwunden“, sagt Polizeisprecher Dietmar Boronowski am Freitagmittag. Der 36-Jährige war zuletzt in der Nähe der Kleingartenanlage Klingelbach in Fröndenberg gesehen worden. „Eine Hubschraubersuche macht aktuell keinen Sinn“, sagt Boronowski. Die Polizei setze nun vor allem darauf, dass jemand D. irgendwo erkenne. +++ Auch interessant: Amok-Alarm nach Blitzeinschlag in Menden +++

Vermisster: 1,90 Meter groß, auffällig rote Haare, 100 Kilo schwer

Andreas D. falle durch seine mächtige Statur mit 1,90 Meter Körpergröße und seinen 100 Kilo Körpergewicht in der Stadt klar auf, sagt Boronowski. Er habe auffällig rote Haare, eine sehr helle Haus und eine sichtbare Narbe am Kinn. Er sei bei seinem Verschwinden lediglich mit Shorts und Crocs bekleidet gewesen.

Zum Motiv des 36-Jährigen ist nichts bekannt. Die Familie habe klar ein ungewöhnliches Verhalten geschildert, was für die Polizei ein Grund dafür gewesen sei, die Suche nach dem Mann einzuleiten. Andreas D. benötigt regelmäßig Medikamente. Da nicht auszuschließen ist, dass sich Andreas D. aggressiv verhält, wenn er angesprochen wird, bittet die Polizei um Anruf unter 110, sollte Andreas D. angetroffen werden. Auch eine Eigengefährdung sei nicht auszuschließen. +++ Mädchen zünden Bank in Menden an – Zeuge greift ein +++

„Wir sind jetzt auf Hinweise angewiesen“, betont Boronowski. Die Fahndung läuft mit einem Foto. D. habe am Donnerstagmorgen ganz normal seine Wohnung verlassen.

