Kunst Vernissage in Fröndenberg: Kunst in ihrer ganzen Vielfalt

Warmen. Eine besondere Ausstellung an einem ebenso besonderen Ort: In der Kunstkirche Warmen zeigt der Kunstverein Fröndenberg Werke aus Dortmund.

Wer sich mit Kunst in all ihrer Vielfalt befassen möchte, der sollte unbedingt die neue Ausstellung in der Kunstkirche Warmen besuchen. Am besten gleich zur Vernissage am Freitag (30. Juni) um 19 Uhr, denn dann sind fast alle ausstellenden Künstlerinnen und Künstler persönlich vor Ort. Und die Gespräche mit ihnen dürften in höchstem Grade spannend sein.

Der Kunstverein Fröndenberg, der regelmäßig Ausstellungen in der Kirche in Warmen zeigt, hat diesmal einen Sprung nach Dortmund gemacht. Dieter van Riel, 2. Vorsitzender, hat lange selbst in Dortmund gelebt und hat daher immer noch viele Kontakte in die dortige Kunstszene. Jetzt hat er die Produzentengalerie 42 „Kunst im Kreuzviertel“ davon überzeugen können, im Gotteshaus auszustellen. Lange reden musste er nicht – die Kunstkirche als in ihrer Art einzigartiger Kunstort hat sich längst herumgesprochen. Mit Marika Bergmann war sogar schon eine Dortmunder Künstlerin selbst in Warmen, um sich dort eine andere Ausstellung anzusehen.

Einige Mitglieder der Produzentengalerie G 42 „Kunst im Kreuzviertel“ beim Aufbau: Auch bei der Vernissage werden viele Ausstellende vor Ort sein. Foto: Dieter van Riel / Kunstverein Fröndenberg

Es brauchte nicht lange, um die Ausstellung der Produzentengalerie 42 aufzubauen. In der Mitte bleibt viel Platz – wer die Kirche betritt, hat zunächst das Gefühl, alles zu sehen. Doch die Übersicht ist das eine, der Blick ins Detail das andere. Die Kunst der ausstellenden Frauen und Männer ist so unterschiedlich, dass sich keine Verbindung finden lässt. Abstrakte Malerei trifft auf Dadaismus, Mixed Media auf Fotografie. Und Susanne Beringer hat sogar unzählige fleißige Helfer für sich arbeiten lassen: Sie zeigt Bienenwaben in Form eines Kreuzes, das auf einer Säule vor dem früheren Altarraum gezeigt wird. Vielleicht hat es nie ein so ungewöhnliches Kunstobjekt gegeben, das so perfekt zu diesem Ort passt.

Dieter van Riel ist begeistert von der großen Zahl toller Künstlerinnen und Künstler in Dortmund. Die Stadt kann eben mehr als Fußball. Bei der Vernissage darf dann natürlich auch Dortmunder Bier nicht fehlen. So, wie der Strukturwandel nach der Industrialisierung Dortmund verändert hat, hat die Kunstkirche ebenfalls einen Wandel durchlaufen. Einen Wandel, der sich bewährt hat. Viele Menschen erleben die Kirche als Kunstort völlig neu.

Die Ausstellung Die Vernissage zur neuen Ausstellung in der Kunstkirche Warmen, Landstraße 15, veranstaltet der Kunstverein Fröndenberg am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung kann danach noch bis zum 30. Juli besichtigt werden. Geöffnet ist die Kunstkirche wie gewohnt samstags und sonntags jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr. Zu sehen sind Exponate von zwölf Künstlerinnen und Künstlern, die allesamt Mitglieder in der Produzentengalerie 42 „Kunst im Kreuzviertel“ aus Dortmund sind. Noch nie zuvor hat der Kunstverein Fröndenberg in einer Ausstellung in der Kunstkirche so viele unterschiedliche Exponate verschiedener Künstler zeigen können.

Dennoch arbeitet der Kunstverein hart daran, die Kunstkirche noch bekannter zu machen. Groß ist die Freude, dass es inzwischen eine Nutzungsvereinbarung mit der Kirchengemeinde gibt. So kann der Kunstverein langfristig planen, denn für diesen besonderen Ausstellungsort haben Dieter van Riel und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter noch viele Ideen.

Eine Bienenwabe in Kreuzform – auch das ist Kunst. Foto: Dirk Becker / WP

Ab Freitag werden ausstellen: Marika Bergmann, Susanne Beringer, Birgit Brinkmann-Grempel, A. Diéga, Barbara Giesbert, Ulla Kallert, Heide Möller , Monika Pfeiffer, Annelie Sonntag, Susanne Schütz, Wendy Wendrikat und Gabriele Wirths.

