Versammlung zu Bücherei-Umzug: Mendener Initiative lädt ein

Ein Blick in die Dorte-Hilleke-Bücherei, die zum Nordwall umziehen soll. In einer Bürgerversammlung sollen Argumente dafür und dagegen ausgetauscht werden.

Menden Der geplante Umzug der Stadtbücherei aus dem Alten Rathaus zum Nordwall bewegt weiter die Gemüter. Nun steht eine Bürgerversammlung an.

Ihren Worten lässt die Bürgerinitiative gegen den Umzug der Stadtbücherei in das neue Geschäftshaus am Nordwall nun Taten folgen. Die Kritiker um Dr. Alexander Zibis laden für Dienstag, 16. Januar, in den Spiegelsaal der Wilhelmshöhe ein, wo um 17 Uhr eine Bürgerversammlung zum Thema durchgeführt werden soll. Ihr Kommen haben bereits Mendens Bürgermeister Dr. Roland Schröder und Veronika Czerwinski, Leiterin der Dorte-Hilleke-Bücherei, zugesagt. Beide gelten als Befürworter eines Umzugs der Stadtbücherei zum Nordwall. Auch die Kritiker werden mit zwei Akteuren auf dem Podium präsent sein.

„Es ist wichtig, dass möglichst viele Leute durch ihr Erscheinen die Bedeutung des Themas verdeutlichen“, sagt Dr. Alexander Zibis und lädt Kritiker und Befürworter des Bücherei-Umzugs zu der Bürgerversammlung ein. Geplant sei „ein offener und parteipolitisch neutraler Gedankenaustausch“ zwischen Befürwortern und Gegnern des Bücherei-Umzugs. Moderiert wird die Veranstaltung von Dirk Becker, stellvertretender Leiter der Lokalredaktion der Westfalenpost in Menden.

Ausreichend Raum für Pro- und Contra-Argumente

Beiden Positionen soll der gleiche Raum für ihre jeweiligen Argumente eingeräumt werden, sodass die einen erklären können, weshalb sie den Umzug für erforderlich halten und die anderen Gelegenheit haben, ihre Fragen, Befürchtungen und Einwände zu den Umzugsplänen darzulegen. Einen breiten Raum soll dabei auch das Gespräch mit den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern bekommen, um deren Wünsche und Befürchtungen in die Diskussion einzubringen.

„Wir freuen uns, dass Herr Schröder und Frau Czerwinski sich bereiterklärt haben, an der Diskussion teilzunehmen“, erklärt Dr. Alexander Zibis. Er erhofft sich, dass möglichst viele Fragen beantwortet werden - und zwar vor allem die der Bürgerinnen und Bürger. Nach einer kurzen Einführung in das Thema sollen die Akteure auf dem Podium die Möglichkeit bekommen, kurze Stellungnahmen abzugeben. Danach sollen die Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen können. „Das ist bislang viel zu kurz gekommen und wir freuen uns, dass es die Möglichkeit zu einer öffentlichen Diskussion nun gibt“, so Zibis, der natürlich weiß, dass mit dem Thema viele Emotionen verbunden sind.

Bibliothekskonzept Grundlage für geplanten Umzug

Umstritten ist insbesondere, ob der Stadtrat noch einen formellen Beschluss fassen muss, um den Umzug der Dorte-Hilleke-Bücherei in das Gebäude der Geschäftshaus Küster GmbH zu besiegeln. Bislang gibt es einen Beschluss des Kulturausschusses mit diesem Ziel sowie einen Beschluss des Rates, entsprechende Räumlichkeiten am Nordwall anzumieten. Grundlage für den Umzug ist das von Thomas Mittrowann erstellte Bibliothekskonzept, das die Stadtbücherei fit machen soll für die Zukunft. Dieses ist nach Ansicht von Stadtverwaltung und Bücherei in den aktuellen Räumen im Alten Rathaus nicht umsetzbar. Genau dort sehen die Umzugskritiker aber auch die Zukunft von Mendens Stadtbücherei.

Für eine bessere Planung freuen sich die Organisatoren über Anmeldungen per E-Mail an buechereiinitiative.2023@gmail.com. Eine Teilnahme an der Bürgerversammlung am Dienstag (16. Januar), 17 Uhr, im Spiegelsaal der Wilhelmshöhe ist aber auch ohne vorherige Anmeldung möglich.

