Verstoß gegen 3G im Ratssaal: Eingemauert hinter Plexiglas

Menden. Wenn sich ein Ratsmitglied bei Sitzungen nicht an die 3G-Regel halten will, kommt eine provisorische Mauer zum Einsatz.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie tagt der Rat wieder an alt bekannter Wirkungsstätte: im Ratssaal. Für Zuschauer und Ratsmitglieder gilt dabei die 3G-Regel. Sollte sich – wie im Nachbarkreis Unna – ein Ratsmitglied dagegen verwehren, könnte man ihn oder sie mit einer Plexiglasmauer abschirmen.

Vorfall in Kamen

Der Mendener XXL-Rat hat die erste Sitzung im Ratssaal hinter sich. Im Gegensatz zu früheren Sitzungen – die deutlich kleineren Ausschüsse tagten im Saal – waren aber keine Plexiglas-Trennscheiben mehr auf den Tischen aufgestellt. Möglich macht das die aktuelle Coronaschutzverordnung, wie Stadtsprecher Johannes Ehrlich erklärt. „Dort ist klar geregelt: Mit einem 3G-Nachweis ist kein Abstand und keine Maske am Platz nötig.“

Doch die Trennscheiben wandern jetzt keinesfalls in den Müll. Sollten sich Ratsmitglieder nicht an die 3G-Regel halten, könnten sie regelrecht eingemauert werden. So ist es bereits im Kreis Unna geschehen. Im Kamener Hauptausschuss hatte ein AfD-Ratsherr einen Nachweis, ob er geimpft, getestet oder genesen ist, abgelehnt. Folglich musste er abgeschieden von den restlichen Kommunalpolitikern hinter einer Plexiglasmauer Platz nehmen.

Sitzung wird nicht abgesagt

Ähnliches würde auch in Menden in einem solchen Fall geschehen. Mandatsträger, die sich gegen die 3G-Regelung wehren, dürften nämlich nicht einfach abgewiesen werden, erklärt Stadtsprecher Johannes Ehrlich. Im Rahmen des Rechts auf politische Teilhabe „müssen wir sie reinlassen“.

Beim Vorgehen orientiere man sich an Vorgaben des Städte- und Gemeindebundes. Gleichwohl hat es aufgrund eines laufenden Verfahrens bisher Unklarheiten gegeben. Eine Ratssitzung ausfallen zu lassen, sei in einem solchen Fall aber nicht vorgesehen, versichert der Stadtsprecher.