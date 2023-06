VKM feiert erstes Sommerfest nach Corona und Flut-Zerstörung

Menden. Nach Jahren erzwungener Pause feierte der VKM rund um die Villa Dominik endlich wieder ein Sommerfest – unter besonderen Vorzeichen.

Der Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (VKM) hat jetzt sein erstes Sommerfest nach Corona und nach der Zerstörung großer Teile der Villa Dominik vor zwei Jahren gefeiert. Das Motto lautete „70er-Jahre“. Bei herrlichem Sonnenschein hatten sich sehr viele Gäste auf den Weg zur Villa Dominik gemacht, und sie wurden mit einem bunten Programm belohnt, das viel Spaß machte.

Los ging es mit einem Trommelwirbel durch eine Gruppe der Bewohner. Die erste Beigeordnete der Stadt Menden, Henni Krabbe, betonte bei der nachfolgenden Begrüßung die Leistung, die der VKM in den 50 Jahren seines Bestehens für die Menschen mit Behinderung in der Stadt Menden erbracht hat. Sie erinnerte auch an die Flut und betonte, dass die Stadt Menden auch weiterhin an der Seite des VKM sei. Mehrere weitere Ehrengäste gratulierten anschließend in kurzen Grußworten zum gelungenen Wiederaufbau nach der Flut und auch noch zum Geburtstag, der 2020 wegen Corona nicht gefeiert werden konnte: „50 Jahre plus drei“.

Unterstützung der Caritas

Claudia Michel von Aktion Fluthilfe der Caritas Iserlohn-Hemer-Menden machte deutlich, dass die Caritas auch weiterhin Aktionen für die durch die Flut lange beeinträchtigten Bewohner der Villa unterstützen werde.

Das engagiertes Team des VKM hatte zuvor den Aufbau von Zelten und Sitzgelegenheiten gestemmt und übernahm jetzt die Bewirtung. Beim Grill kümmerte sich das Team vom Appartementhaus Hofeskamp, das in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen feiert, um Würstchen und Souflaki. Beim FUD gab es Waffeln und Zuckerwatte, das Hauswirtschaftsteam betreute das Kuchenbuffet, die Wohngruppen-Mitarbeiter bewirteten beim Cocktail- und Getränkestand.

Das Programm konnte sich sehen lassen: Elo Badura präsentierte mit Piano und Gitarre 1970er-Jahre-Songs, die engagierte „Little Country Family“ aus Hemer zeigte Line Dance, unter Einbeziehung von Bewohnern, die VKM-Trommel- und Tanzgruppen traten ebenfalls auf. Mehrere Polonaisen durch das Gelände wurden begeistert aufgenommen. Zusätzlich gab es eine Tombola ohne Nieten, die sehr gut ankam.

Die Gäste nutzten die Möglichkeit, sich endlich wieder gemütlich zusammen zu setzen und auszutauschen. Für Kinder und alle, die es sonst wollten, wurden kreatives Schminken im 1970er-Stil und selbst gestaltete Buttons angeboten. Außerdem liebten die Kinder die bunte Zuckerwatte. Im Garten der Villa wurde von den Eheleuten Hering von der „Arche Noah“ das neue Naturprojekt mit Bienenhotel, Nistkästen und Hochbeeten vorgestellt.

„Alle gemeinsam hatten einfach ein perfektes Sommerfest gestaltet“, lautete am Ende das Fazit. Immer wieder wurde der Wunsch geäußert, dass dies jetzt wieder regelmäßig stattfinden kann.

