Vodafone-Netz in Menden-Mitte jetzt zusammengebrochen

Menden. Unglaublich, aber wahr: In Menden-Mitte bricht nach dem Kabel-Fiasko der letzten Tage in der Nacht zu Samstag das Vodafone-Netz zusammen.

Unglaublich, aber wahr: Das Vodafone-Netz in der Mendener Innenstadt ist in der Nacht auf Samstag offenbar zusammengebrochen. Das von Vodafone versorgte Rathaus mit der Festnetznummer 903-0 ist derzeit nicht mehr erreichbar. Die Notrufe 110 für die Polizei und 112 für die Feuerwehr funktionieren aber noch.

Vodafone: Störung soll noch am Samstag bis 17.30 Uhr behoben sein

Nach Angaben von Bürgermeister Dr. Roland Schröder ist nicht klar, ob dieser Ausfall noch eine Folge des Kabel-Fiaskos aus der vergangenen Woche ist oder ganz andere Ursachen hat. Am vorvergangenen Freitag hatte ein Baggerfahrer auf der Nordwall-Baustelle mit einem einzigen Ruck mehr als 20 Glasfaser- und Kupferkabelstränge zerstört und damit die Telekommunikation in und um Menden tagelang großflächig lahmgelegt. Laut Schröder hat der Anbieter Vodafone am Morgen angegeben, die aktuelle Störung bis zum heutigen Samstag, 17.30 Uhr, beheben zu wollen.

Bürgermeister: Im Rathaus keine sicherheitsrelevanten Rufnummern betroffen

Was die Stadtverwaltung angeht, seien keine sicherheitsrelevanten Rufnummern betroffen, betont der Bürgermeister. Wie schon bei dem Mega-Ausfall durch die Baustelle könnten wichtige Meldungen über die 110 und 112 per Handy abgegeben und auf diesem Weg auch intern an den Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes weitergegeben werden. „Das ist also gesichert. Aber es ist fast wie bei Murphys Gesetz: Was schiefgehen kann, das geht auch schief“, sagte der Bürgermeister soeben kopfschüttelnd gegenüber der WP.

Vor allem die Innenstadt betroffen: In Ortsteilen ist das Netz offenbar noch intakt

In den Mendener Stadtteilen wie Platte Heide scheine das Netz noch intakt zu sein, im Bereich der Postleitzahl 58706, also er Mitte, dagegen seien erneut flächige Ausfälle zu befürchten. Schröder: „Ich wohne in der Innenstadt und konnte heute Morgen nicht mehr telefonieren.“

Stadtverwaltung will weiter über den aktuellen Sachstand informieren – Notrufe laufen

Die Stadtverwaltung will die Öffentlichkeit rasch informieren, sobald sich neue Erkenntnisse ergeben. Erst in dieser Woche hatte Schröder die Kritik an einer mangelhaften Informationspolitik des Rathauses unter Hinweis auf die 110 und 112 zurückgewiesen: So lange die Notrufnummern funktionierten, gebe es keinen Katastrophenfall, da alle Einsatzkräfte in Menden erreichbar blieben. Und diese Rufnummern funktionierten auch bei allen Handys, deren Mobilfunk-Anbieter ausgefallen sei. Ein Notruf suche sich immer das nächststärkere Netz – und komme damit auch ans Ziel.

