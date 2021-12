Vogelgrippe: Märkischer Kreis trifft Vorsichtsmaßnahmen

Menden/Märkischer Kreis. Mit Auflagen für Geflügelverkäufe aus Fahrzeugen heraus trifft der Märkische Kreis erste Vorsichtsmaßnahmen gegen die nahende Vogelgrippe.

Im Märkischen Kreis müssen Geflügelhändler im Reisegewerbe ab sofort besondere Vorsichtsmaßnahmen einhalten, wenn sie weiterhin Geflügel aus dem Auto heraus verkaufen wollen. Der Grund: Das hoch ansteckende Vogelgrippe-Virus (ein Influenza-A-Virus vom Subtyp H5N1) wurde bei Puten und Junghennen in Betrieben der Gemeinde Delbrück im Kreis Paderborn festgestellt. Diese Bestände wurden bereits getötet, teilt der MK weiter mit.

Auch im Kreis Soest zuletzt tausende Tiere vorsorglich getötet

Am 20. November dieses Jahres sei die Viruserkrankung auch in einem unmittelbaren Kontaktbetrieb in Lippstadt im nahen Kreis Soest ausgebrochen, zu dem etwa auch Wickede gehört. Hier mussten Tausende erkrankte Putenhähne und Putenküken vorsorglich getötet werden. Mit Schutzzonen im Umkreis von drei Kilometern und Überwachungszonen im Umkreis von zehn Kilometern um die betroffenen Betriebe sollen weitere Ansteckungen verhindert werden. In einer Mendener Legehennenhaltung war die Vogelgrippe zuletzt im März nachgewiesen worden. Dort wurden 100 Tiere getötet, die zuvor aus dem Kreis Paderborn gekauft worden waren.

Aufstallpflicht in mehreren Nachbarkreisen des MK

Die eingerichteten Restriktionszonen reichen bis in die Kreise Gütersloh und Warendorf hinein. In diesen Bereichen gelten besonders strenge Auflagen für Geflügelhalter. Zur Eindämmung der Tierseuche müssen außerdem in den Kreisen Paderborn, Gütersloh und Soest im gesamten Kreisgebiet sämtliche Hühner, Puten und weiteres Geflügel im Stall bleiben. Darüber hinaus wurden im gesamten Land Geflügelausstellungen und -märkte verboten.

Auflagen für Geflügelhändler sollen Ausbreitung der Pest verhindern

Auch im Märkischen Kreis müssen Geflügelhändler im Reisegewerbe besondere Vorsichtsmaßnahmen einhalten, wenn sie weiterhin Geflügel aus dem Auto heraus verkaufen möchten. So muss das Geflügel längstens vier Tage vor dem Verkauf durch einen Tierarzt untersucht und bei Wassergeflügel die tierärztliche Untersuchung durch eine Laboruntersuchung ergänzt werden. Diese vorbeugenden Maßnahmen sollen die Verbreitung der Geflügelpest verhindern.

Übertragung auch auf den Menschen bei intensivem Kontakt möglich

Das als Vogelgrippevirus bezeichnete Influenza-A-Virus vom Subtyp H5N1 kommt vor allem bei Wassergeflügel und Hühnervögeln vor. Bei intensiven Kontakt zu lebendem Geflügel ist eine Übertragung auf Menschen nicht auszuschließen. Eine Übertragung über infizierte Lebensmittel gilt als unwahrscheinlich. Die Geflügelpest ist eine Seuche, die nach den Tierseuchenbekämpfungsvorgaben der Europäischen Union bekämpft wird.