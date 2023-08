Der Montag macht da weiter in Mellen, wo der Sonntag aufgehört hat: mit Regen. Trotz des Wetters wird das Mellener Königspaar Markus und Christine Blönik beim Festzug am Sonntag so richtig gefeiert.

Schützenfest Vogelschießen in Mellen: Liveticker aus dem Golddorf

Mellen. Bei den Mellener Schützen geht’s heute um die Nachfolge von Markus Blöink. Wer holt den Vogel von der Stange? Wir berichten im Liveticker.

Für die Schützen ist es am Montag eigentlich ein Wetter zum Vergessen. Und doch könnten sich zahlreiche Bewerber der St.-Hubertus-Bruderschaft unter der Vogelstange tummeln. In Mellen geht es am Morgen darum, wer Nachfolger von Markus Blöink wird. Wir berichten im Liveticker.

Guten Morgen, Balve! Hallo, Hönnetal! Der Auftakt des Schützenfestes der St. Hubertus Bruderschaft in Mellen war bereits ein riesiger Erfolg, der Festzug am Sonntag ein Riesenspaß für das Golddorf. Gleich geht’s an der Vogelstange rund.

9.15 Uhr: Eigentlich sollte schon marschiert werden. Das Wetter aber lässt am Morgen noch nicht alle aus den Puschen kommen.

9.25 Uhr: Das Wetter macht am Montag genau da weiter, wo es am Sonntag aufgehört hat: mit reichlich Regen. Die gute Laune lassen sich die Schützen davon aber längst nicht verhageln.

9.50 Uhr: Der Regen hat passend zum Start nachgelassen. Der Wind könnte den Aspiraten allerdings einiges an Arbeit bescheren.

9.55 Uhr: Der Vogel wird an der mobilen Vogelstange hochgezogen. So langsam kommt Vorfreude auf. Musikverein und Besucher haben sich erst einmal in die Scheune verzogen und schauen aus geschützter Entfernung zu. Hätten die Schützen nicht vorgesorgt, aus Mellen wären ähnliche Bilder wie aus Wacken zu erwarten gewesen. Einzig eine Schicht aus Rindenmulch bewahrt Schützen und Besucher davor, im Matsch zu versinken.

Der scheidende König Markus Blöink gibt den ersten Schuss ab. „Ich bin raus“, sagt er anschließend. Foto: Alexander Lück

9.58 Uhr: Ehre, wem Ehre gebührt: Der scheidende Schützenkönig Markus Blöink eröffnet den Reigen. „Ich bin raus“, sagt Blöink mit einem Schmunzeln. Auch Präses Pater Pius und Ortsvorsteher Daniel schulze-Tertilt geben Ehrenschüsse ab.

10.02 Uhr: In Mellen lässt man sich nicht lange bitten und zeigen direkt, was heute Sache ist: Nils Vedder-Stute legt an und verpasst dem Vogel direkt mal eine ordentliche Breitseite. Der dreht sich um 180 Grad nach unten. Ein kurzes Raunen weht über die Wiese.

10.03 Uhr: Lukas Vedder-Stute macht da weiter, wo sein Bruder aufgehört hat und holt die Krone.

10.06 Uhr: Fast wie beim TV-Klassiker Familienduell. Nils Vedder-Stute schießt den Apfel.

