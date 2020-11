„Wir haben uns im Zeichen von Corona entschieden, zum Schutze der Menschen in diesem Jahr auf eine Feierstunde zum Volkstrauertag zu verzichten. Wir verzichten nicht auf eine Kranzniederlegung, die Bürgermeister Dr. Roland Schröder und ich heute hier vornehmen“, sagte Alt-Bürgermeister Rudolf Düppe , Vorsitzender des Ortsverbandes Menden des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge ( VDK ), am Ehrenmal an der Iserlohner Landstraße. Dieses dieses Jahr stehe im Gedenken an das Kriegsende vor 75 Jahren.

Einige Besucher waren unter Beachtung der Coronaregeln anwesend, als Rudolf Düppe mahnte: „Mit Sorge verfolgen wir das Aufkommen des Rechtsradikalismus und des Antisemitismus in unserem Land. Frieden, Freiheit und Demokratie müssen wir jeden Tag vorleben.“ Millionen Tote zeigten, wohin Hass, Rassismus, Gewalt und Verblendung führten. Sie zeigten auch, zu welcher Unmenschlichkeit der Mensch fähig sei. Die Toten mahnten, auch Menschen anderer Völker und Kulturen als Mitmenschen aufzunehmen. „Wir alle sind Geschöpfe Gottes“, schloss Rudolf Düppe.

Volkstrauertag Böingsen: Kranzniederlegung auch dort im kleinsten Rahmen. Foto: Martin Schulte

Das Totengedenken, das - eingeführt durch Theodor Heuss - in jedem Jahr durch den Bundespräsidenten gesprochen wird, verlas in diesem Jahr in Menden Neu-Bürgermeister Dr. Roland Schröder. Er schloss mit den Worten: „... unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.“

Zeichen des Gedenkens auch in den Ortsteilen

Auch in den Ortsteilen wurde in kleinem Rahmen ein Zeichen des Gedenkens gesetzt. So legten in Brockhausen die Schützen, vertreten durch 1. Brudermeister Heiner Korte und Oberst Michael Goeke, gemeinsam mit den befreundeten Wimberner Schützen und der Freiwilligen Feuerwehr Wimbern einen Kranz an der Gedenkstätte in Barge nieder. In Hüingsen gedachte der BuSV Hüingsen mit einer kleinen Abordnung am Hüingser Ehrenmal der Gefallenen der Weltkriege und der Opfer von Gewaltherrschaft.

Opfer der NS-Zeit Bei der SPD ist es Tradition, am Volkstrauertag der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Mirko Kruschinski und Bianca Voß legten Kränze am Mahnmal am Lendringser Friedhof und am Alten Rathaus nieder.

Aufgrund der aktuellen Situation legten auch in Böingsen allein Brudermeister und Oberst, ohne Fahnenabordnung, einen Kranz nieder. Die Vereine der Platte Heide gedachten im kleinsten Rahmen der Opfer von Krieg und Gewalt am Ehrenmal Fasanenweg.

