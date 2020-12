Vom heimischen Herd: WP-Blog fürs Essen aus Menden aus Balve

Lecker trotz Lockdown: Leckeres aus der Gastronomie in Menden und Balve stellt die WP in diesem Blog vor.

Menden/Balve. Lecker trotz Lockdown: Angebote der Restaurants in Menden und Balve stellt die WP im Blog „Vom heimischen Herd“ vor und erzählt ihre Geschichten.

Gastronomie kontra Pandemie: Mit dem zweiten Lockdown trifft Corona die Restaurants und Gaststätten auch in Menden und Balve hart. Die WESTFALENPOST will hier helfen – und veröffentlicht in diesem Blog nicht nur die Angebote aller heimischen Anbieter , die sich dafür bei der WP melden. Wir erzählen auch ihre Geschichten aus der wohl schwierigsten Phase, die es für die gesamte Branche jemals gegeben hat.

„Vom heimischen Herd“: Blog für Menden und Balve soll täglich wachsen

Dieses Blog soll also täglich wachsen, um möglichst viele Wirtinnen und Wirte aus Menden und Balve unter der Kurz-URL menden-gastro zu versammeln. Die Leserinnen und Leser sollen über das Blog mit einem Fingertipp Zugriff das breite Angebot der heimischen Gastronomie erhalten, die jetzt Lieferdienste anbieten oder Speisen zum Abholen bereit halten. Dabei dürfte es manche Überraschung geben, denn wenn es zuhause klingelt, muss nicht mehr nur der klassische Pizzabote vor der Tür stehen – geliefert werden längst auch Rouladen oder die Weihnachtsgans. Mit dem Blog unterstützt die WP zugleich die vom Stadtmarketing Menden und Stefan Weige erstellte Internetseite menden-liefert.de .

Haus Oberkampf: Eine echte Institution macht den Anfang – viele sollen folgen

Den Anfang macht das Haus Oberkampf – in Menden eine echte Institution. Daniel und Judith Oberkampf halten indes nicht nur eine tolle Speisekarte für Abholer bereit. Sie bieten mit ihrer neuen Weihnachtslandschaft auch optisch einen echten Appetithappen im Advent .

Wer hat’s besonders verdient? WP verschenkt ein Weihnachtsessen für 200 Euro

Und noch eine Neuigkeit hält die WESTFALENPOST bereit: Wer jemanden kennt, der es verdient hätte, zu Weihnachten einmal kostenlos zu tafeln, schreibe uns das unter der Mailadresse menden@westfalenpost.de. Die Redaktion wählt dann den Gewinner/die Gewinnerin aus, die ein Weihnachtsessen im Wert von 200 Euro in einem Restaurant aus Menden oder Balve geliefert bekommt oder abholen darf. Gedacht ist dabei insbesondere an Menschen , die sich während der Pandemie um ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger besonders verdient gemacht haben – oder es weiterhin tun. Die Details zu diesem Gewinnspiel folgen noch.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aber jetzt schon viel Glück!