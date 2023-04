Vom Mendener Rathaus ins TV-Rampenlicht – mit Wurm-Wissen

Menden/Hürth. Thomas Müller (57) aus dem Mendener Straßenbauamt ist der entscheidende Publikumsjoker für eine Kandidatin bei „Wer wird Millionär?“.

Er ist jetzt ein Fernsehstar. Zumindest, wenn es nach seinen Kolleginnen und Kollegen im Mendener Rathaus geht. Denn Thomas Müller aus dem Straßenbauamt liefert am Montagabend bei „Wer wird Millionär?“ die entscheidende Antwort für Kandidatin Frances Schoppe-Müller. Sie gewinnt mit seiner Hilfe 64.000 Euro.

+++ Mendener Luca Valentino mit eigenem Song bei DSDS 2023: Das ist seine Botschaft +++

Blitzschnell aufgesprungen: Direkt ins Blickfeld der Kandidatin

„Nutzloses Wissen habe ich reichlich“, sagt Thomas Müller am Tag nach der Ausstrahlung und lacht. Seine Frau würde immer Witz darüber machen und ihn liebevoll Klugscheißer nennen. Nun konnte er sein breites Wissen abrufen – und in der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ glänzen. Kandidatin Frances Schoppe-Müller stellt sich den Fragen des Moderators Günther Jauch. Es geht um 64.000 Euro. „Wer sich beim entsprechenden Fachhändler Nematoden besorgt, hat am ehesten Problem mit...?“ lautet die Frage. Puh. Die Kandidatin ist überfragt. Keine Ahnung. Sie wählt den Publikumsjoker.

Kandidatin Frances Schoppe-Müller und Moderator Günther Jauch. Foto: RTL / Guido Engels

Das ist die Chance für Thomas Müller. Noch bevor das Licht aufs Publikum gerichtet wird, springt er auf und signalisiert, dass er die Antwort weiß. „Ich saß im Rücken von Günther Jauch, und sie hat quasi direkt zu mir herübergeschaut“, sagt der 57-Jährige aus Hamm, der in Menden arbeitet und in Meinerzhagen geboren wurde. „Man hat ja immer die Hoffnung, dass man genommen wird.“ Und es klappt. Frances Schoppe-Müller wählt ihn für die Nematoden-Frage aus. „Nematoden sind Würmer“, sagt er selbstsicher. „Und Würmer in den Rasen zu kriegen: Das macht Sinn.“ Freude bei der Kandidatin: „Ich glaube dem Herrn“, sagt sie und wird belohnt. 64.000 Euro für sie, 500 Euro gehen an Thomas Müller, der – wie er betont – nichts mit dem FC Bayern zu tun hat. „Ich bin FC-Köln-Fan!“, lacht er.

Kein Schummeln: Handy abgeben

Fan der Sendung ist er auch. Seit Jahren hatten er und seine Frau versucht, Tickets dafür zu ergattern. Dann endlich die Zusage und die Reise ins Kölner Studio. 40 Euro pro Karte, Getränk zu Beginn, rund 2,5 Stunden Aufzeichnung. „Wir mussten das Handy ausmachen und an der Garderobe abgeben“, erzählt er. Schummeln per Google geht also nicht. Es kommt aufs Köpfchen an. Vor der Sendung gibt’s noch Hustenbonbons, damit niemand den Kandidaten versteckte Codes vorhustet, berichtet Thomas Müller. Eine interessante Erfahrung. Als der 57-Jährige schließlich aufspringt, um sich als Joker zu präsentieren, ist er nur minimal nervös. „Ich halte Lehrgänge ab in meiner Freizeit. Da bin ich es gewohnt vor Menschen zu sprechen“, sagt er.

+++ Auch interessant: Mendener Ex-Schüler bei DSDS in den Liveshows dabei +++

Dennoch: Vor den TV-Kameras ist das noch einmal eine andere Hausnummer. Einmal auf dem Fragen-Sitz Platz zu nehmen, das kann sich Thomas Müller trotzdem auch vorstellen. Aber vorerst freut er sich über seine gewonnen 500 Euro – und genießt den Ruhm als neuer Rathaus-Wurm-Experte.

>>> Fun-Fakten zur Sendung: Telefonjoker sind auffindbar – Oma geht ran

Nachdem Thomas Müller der Kandidatin Frances Schoppe-Müller zu 64.000 Euro verholfen hat, braucht sie auch bei der 125.000 Euro-Frage Hilfe und wählt den Telefonjoker. Doch das läuft anders als geplant. Statt des erhofften Telefonjokers, einem jungen Mann, bekommt Günther Jauch zunächst nur zweimal nur ein Besetztzeichen zu hören.

Dann geht endlich jemand ans Telefon: „Ich bin die Oma“, erklärte die Frau. „Ist er denn in Ihrer Nähe oder darf er noch nicht so ganz allein ans Telefon gehen?“, erkundigte sich Jauch. „Ich laufe mal schnell hoch, er wohnt ja hier bei mir. Kleinen Moment, bitte. Mal sehen, ob er sich versteckt hat“, meinte die hilfsbereite Dame. „Gehen Sie langsam“, bremste Jauch die Seniorin und freute sich schon: „Ist auch nicht schlecht.“ Die ältere Dame fragt die Ehefrau des Mannes. „Ach so, der ist doch bei seinen Eltern. Ich habe ja schon gehört, dass er da mitmachen soll“, erklärt die Dame. Jauch versucht weitere Nummern, nichts klappt. Tuten und Besetztzeichen.

Schließlich darf die Kandidatin einen anderen Joker anrufen. Sie passte am Ende aber lieber und ging mit 64.000 Euro nach Hause.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden