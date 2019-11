Von Englisch bis hin zu ägyptischen Hieroglyphen

Das Internet verbindet Milliarden von Menschen. Die Kommunikation wandelt sich rasant. Englisch gilt inzwischen als Universalsprache – doch auch altertümliche Sprachen haben ihren Reiz. Doch woran liegt das?

Ich lege viel Wert darauf, dass meine Freunde gut deutsch können. Einfach weil es als Muttersprache dazugehören sollte, die Grammatik und auch die Rechtschreibung zu beherrschen. Oftmals trete ich mit meinem Korrekturwahn aber auch Leuten auf den Schlips, was schnell auch zu der einen oder anderen Diskussion führen kann. Leider verlernen viele durch Smartphones die richtige Rechtschreibung, weil zum Beispiel automatisch alles klein geschrieben wird.

Welche Sprache für mich persönlich auch sehr wichtig ist, ist Englisch. Englisch ist die Weltsprache, ohne sie kommt man in einem anderen Land nicht weit. Ich selber lerne viel Englisch durch Videos, die ich im Internet regelmäßig anschaue oder beispielsweise durch Serien, die ich nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch gucke. Der Grund ist, dass viele Witze durch die Synchronisation verloren gehen. Aber ein willkommener Nebeneffekt ist auch, dass ich dadurch viele neue Wörter aus dem Englischen lerne. Generell finde ich, dass man so viele Sprachen lernen sollte, wie man nur kann. Denn je mehr Sprachen man sprechen kann, desto flexibler ist man. Es bietet zudem die Möglichkeit, flexibler reisen zu und unabhängiger sein zu können.

Faszination Ägypten

Wenn es heißt, dass man die Wahl zwischen Sprachen und Naturwissenschaften hat – eine Entscheidung, die man in der schulischen Laufbahn oft treffen muss –, dann braucht es bei mir gar keine lange Überlegung: Sprachen.

Angeblich kann ich mittlerweile sechs Sprachen, wenn man Deutsch mitzählt. „Angeblich“, weil sich Niederländisch als mein Erzfeind herausgestellt hat; da denkt man, eine Mischung aus Deutsch und Englisch kann nicht so schwierig sein, und läuft gegen eine Wand. Aber vielleicht war es auch zu einfach, denn das altindische Sanskrit mitsamt eigener Schrift zu lernen, hat mir nicht so viele Schwierigkeiten bereitet.

„Tote Sprachen“ haben mich schon immer fasziniert, wobei ich dem Traum von ägyptischen Hieroglyphen, den Stargate damals in mir geweckt hat, noch nicht verfolgen konnte. Stattdessen war es dann das Schul-Latein, das mich fünf Jahre lang in seinen Bann zog. Abgelöst wurde es damals von Spanisch, das ich in der Oberstufe liebgewonnen hatte. Leider ist es nicht ein ganz so stetiger Begleiter durch den Alltag, wie ich es gerne hätte.

Jeder Kurs wird mitgenommen

Natürlich könnte man meinen, dass Englisch als Fremdsprache ausreichend genug wäre – und vielleicht ist dem tatsächlich so, wenn ich bedenke, wie viele Texte und Medien, die ich konsumiere, in eben jener Sprache über den Bildschirm flimmern. Selbst durch das Studentenleben kommt man gut, wenn man auch nur ein kleines bisschen Englisch spricht.

Trotzdem greife ich immer wieder zu, wenn man mir Kurse für andere Sprachen anbietet. So überbrückt man Distanzen zu anderen Menschen und findet sich auch in unbekannteren Gefilden zurecht. Außerdem bin ich ein großer Fan davon, Wörter bis zu ihrer Wurzel zurück zu verfolgen, umso eine Entwicklung von den Sprachen, die ich eh schon kann, nachzuzeichnen. (So viele Male, in denen ein Wort, das lateinisch wirkte, in Wahrheit aus Indien stammte!)Ich habe auch schon lange vor, Gebärdensprache zu lernen, um eine Kommunikation mit jedermann gewährleisten zu können. Aber auch die exotische Schiene soll weiterbefahren werden: Tagalog, eine philippinische Sprache, steht auch noch auf der Liste.

