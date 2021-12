Vor 40 Jahren: Mendener Hilfskonvoi rettet Leben in Gdingen

Menden. Sie fahren trotz Kriegsrecht und Kälte als Hilfskonvoi nach Polen: Wie sechs Mendener vor 40 Jahren halfen – und wie die Bevölkerung spendete.

Menden vor 40 Jahren: Fünf Männer und eine Frau besteigen drei schwer beladene Lastwagen, um sich aufzumachen ins notleidende, eisige Gdingen in Polen. Es sind Michael und Monika Kiehn, Hans Griesel, Alois Boike, Herbert Wilk und Rudi Düppe. Ihre Laster sind randvoll mit Kleidung, Lebensmitteln und Spielzeug aus Menden. Dass sie überhaupt ins gerade erst unter Kriegsrecht gestellte sozialistische Polen einreisen dürfen, ist ein kleines vorweihnachtliches Wunder.

Denn Polen steht mitten im Umbruch, es ist die Zeit der aufstrebenden Gewerkschaft Solidarność, die gerade von der Obrigkeit verboten worden ist. Es ist die Zeit der großen Streiks unter Arbeiterführer Lech Walesa, die Zeit des heute legendären polnischen Papstes Johannes Paul II. Und es herrscht ein strenger Winter: Bei 20 bis 30 Grad minus drohen die Menschen in einigen Gegenden von Polen zu verhungern oder zu erfrieren. „Da konnten wir nicht tatenlos zusehen, und gerade in Polen haben wir viel gutzumachen“, erinnert sich Rudi Düppe, heute Diakon, damals Berufsschullehrer und später langjähriger Mendener Bürgermeister.

Lebensmittel, Kleidung, aber auch Spielzeug, alles wird gebraucht: Mit Plakaten wie diesen wirbt die Polen-Hilfe in Menden um Spenden – und das Echo ist riesengroß. Foto: Repro: Thomas Hagemann / Westfalenpost

In Menden haben sie 1981 mit Aufrufen in Zeitungen und auf Plakaten für die Spenden geworben, „es war überwältigend, wie viel da zusammenkam“, berichtet HJS-Chef Hermann-Josef Schulte. Gesammelt wird überall, auch in Kirchengemeinden und Schulen. Diskutiert wird darüber, wohin der Hilfskonvoi rollen soll: Es gibt in Menden viele Aussiedler, die ihre jeweiligen Herkunftsorte versorgt sehen wollen. Das Ziel Gdingen bestimmt letztlich aber der Caritasverband beim Erzbistum Paderborn. Düppe: „In Gdingen hatte man viele Männer wegen der Proteste ins Gefängnis gesteckt, hieß es. Frauen und Kinder litten dort bitterste Not. Also sind wir da hin.“

Über eine Sekretärin in der polnischen Botschaft in Bonn, die das Mendener Anliegen kennt und die Düppe und Schulte nach der Verhängung des Kriegsrechts eigens noch einmal aufsuchen, erhalten sie unerwartet die endgültige Erlaubnis zur Einreise in das abgeschottete Land. Ihr Ziel in Gdingen trägt einen passenden Namen: Es ist das Kloster „Muttergottes der immerwährenden Hilfe“.

Panzer und Miliz begleiten den Mendener Konvoi bis vors Klostertor

In Polen angekommen, bekommen die Mendener zu spüren, was Kriegsrecht heißt: „Vor und hinter uns setzten sich Panzer, in die Mitte ein Milizfahrzeug“, berichtet Düppe. „Erst am Kloster drehten die ab.“ Hans Griesel, von Beruf Polizist und selbst ein Aussiedler, dolmetscht die Mendener durchs weitere Geschehen. Im Hof wird ausgeladen, die Ankömmlinge erleben die Verteilung der Güter an die Familien live mit: „Es war furchtbar, die Not dieser Menschen mitten in Europa zu sehen.“ Und natürlich reicht das Mitgebrachte nicht. Die Polenfahrer, die am Tag vor Heiligabend nach Menden zurückkehren, beschließen eine Neuauflage des Hilfstransportes.

Wie bei der Flut: Hilfsbereitschaft ist das Fundament, auf dem Menden steht

Der startet im Jahr darauf. Wieder haben die Mendener gespendet, was das Zeug hält: „Diese Hilfsbereitschaft, die auch aktuell wieder nach dem Hochwasser im Juli zu erleben war, ist für mich wirklich das Fundament, auf dem unsere Stadt aufgebaut ist“, sagt Rudi Düppe sichtlich bewegt. Beim zweiten Polen-Konvoi im Jahr darauf sind Thomas Frese, Wilfried Steffen und Hermann-Josef Schulte dabei. Und es kommt noch zu einer Hilfsaktion in der Hilfsaktion.

Unvergesslich: Hermann-Josef Schulte (links) und Rudi Düppe erinnern sich zu Weihnachten stets an die Hilfskonvois nach Polen. Foto: Repro: Thomas Hagemann / Westfalenpost

Denn das Kloster an der Ostsee will zur Einkehr-Herberge für Redemptoristen werden, Angehörige einer römisch-katholischen Ordensgemeinschaft. Der Rohbau mit 70 Zimmern in Gdingen steht. Was fehlt, sind sämtliche sanitären Anlagen. Darum kümmert sich Hermann-Josef Schulte – mit durchschlagendem Erfolg: „Der damalige Geschäftsführer des großen Herstellers Overesch, Eugen Bärwolf, verständigte seine Lieferanten. Am Ende hatte er benötigten Fliesen, Waschbecken und alles andere doppelt und dreifach besorgt.“

Episode mit Gdingen bleibt vielen Mendenern unvergesslich

Noch mehrere Jahre hält der intensive Austausch zwischen Menden und Gdingen an, es gibt in Gdingen einen großen Dankgottesdienst für die Stadt Menden und ihre Einwohner, an dem auch der Erzbischof von Warschau teilnimmt. Über die folgenden Jahre schläft die Beziehung jedoch ein, die avisierte offizielle Städtepartnerschaft kommt nicht zustande. Einige der Polenfahrer sind mittlerweile verstorben, auch Hans Griesel. Doch für Rudi Düppe, die Kiehns und Hermann-Josef Schulte bleibt diese Episode unvergesslich – und für viele ältere Mendenerinnen und Mendener ganz sicher auch.

