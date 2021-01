Vor SEK-Einsatz in Menden: Nachbarn informierten Gewoge

Am Samstag, 9. Januar 2021, ist es am Hassenbruch zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein 39-Jähriger soll zuvor in einem Live-Stream mit einer Langwaffe hantiert haben.

Menden Wohnungsbaugesellschaft leitete schon vor dem Jahreswechsel Schritte ein. 39-jähriger Tatverdächtiger war nur ein Besucher

Problem-Mieter stellen viele Vermieter vor Herausforderungen. So auch im Falle eines 39-Jährigen, den die Polizei am Wochenende bei einem SEK-Einsatz am Hassenbruch festgenommen und inzwischen in eine psychiatrische Einrichtung überstellt hat. Dabei hat die Gewoge als Vermieter des Wohnkomplexes schon vor den neuerlichen Ausschreitungen gehandelt.

Einbruch kurz vor Weihnachten

Nach dem SEK-Einsatz am Hassenbruch beschrieben Nachbarn den 39 Jahre alten Mann als "Voll-Psycho". Dabei war der gar nicht in dem Wohnkomplex gemeldet, sondern lediglich ein dauerhafter Besucher eines 57-Jährigen. Und als Besucher habe er - zuletzt kurz vor Weihnachten - für Unruhe gesorgt. Wie es heißt, ist es damals zu einem Einbruch gekommen. Der 39-Jährige soll vermutet haben, dass in der Nachbarwohnung Menschen gefangen gehalten werden. Ein Trugschluss, wie sich herausstellte.

Die Vorfälle sind der Gewoge als Eigentümerin der Immobilie gemeldet worden, wie Geschäftsführer Steffen Krippenstapel auf WP-Anfrage bestätigt. Demnach habe man dem 39-Jährigen zusammen mit der Polizei Hausverbot erteilt und anschließend auch ein Gespräch mit dem Bekannten, der dort gemeldet ist, geführt. Daran gehalten hat sich dieser zuletzt jedoch nicht mehr. "Als Mieter muss man sich den Besuch zurechnen lassen", erklärt Krippenstapel. Das bedeutet, dass man gegenüber dem Vermieter für die Handlungen seines Besuchs haftbar gemacht werden kann. So seien kurz vor Weihnachten "erhebliche Dinge" vorgefallen, die geprüft worden seien. Der Vorfall vom vergangenen Samstag habe die Gewoge in ihrem Schritt, dem Mieter für die Verfehlungen seines Besuchs um Weihnachten zu kündigen, nur bestätigt.

Beschwerde-Management für Mieter

Dabei ist es gar nicht mal so einfach, Mieter einfach vor die Tür zu setzen - selbst wenn es sich um Problem-Nachbarn handelt. Nach einer schriftlichen Ermahnung folgt zunächst eine Abmahnung und schließlich, sollten keine Appelle Wirkung zeigen, die Kündigung. "Und die muss vor Gericht, etwa wenn es um eine Räumungsklage geht, Bestand haben", erklärt der Gewoge-Geschäftsführer. Das in Verbindung mit dem Mieter-Schutz verhindere, dass Menschen "von Heute auf Morgen" aus der Wohnung geworfen werden können.

Um auf Vorfälle wie in der Overhuesstraße reagieren zu können, hat die Gewoge eigens ein Beschwerde-Management. Dort kümmert sich eine Kollegin um die Anliegen der Mieter und vermittelt. Dass sich zwei Parteien mal nicht ganz grün sind, komme zwar vor, falle in der Regel aber unter privatrechtliche Punkte. Wird das Eigentum beschädigt oder die Hausordnung nicht eingehalten, wird es zu einem Fall für die Gewoge selbst. Dass es derart eskaliert und ein Spezialeinsatzkommando anrücken muss, ist aber auch für Steffen Krippenstapel neu. "Wir sind einfach froh, dass keinem etwas passiert ist", sagt er.

