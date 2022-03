Vorhang auf fürs neue Kulturprogramm in Fröndenberg

Fröndenberg. Nach monatelanger Pause gibt’s wieder Programm vom Verein Kultur für Uns (KfU). Auch Purple Schulz kommt wieder nach Fröndenberg.

Der Verein Kultur für Uns (KfU) will wieder Leben in die Fröndenberger Kulturschmiede bringen. Das Live-Programm fehle enorm, und KfU sei es wirklich nicht leicht gefallen, einen Termin nach dem anderen abzusagen beziehungsweise zu verschieben, so der Vorsitzende Frank Schröer.

Die Schwierigkeiten

„Das ist natürlich vor allem bitter für die Künstler, Veranstaltungstechniker und den Vermieter der Kulturschmiede.“ Außerdem fühle es sich bei der aktuellen Zurückhaltung der Kartenkäufer fast so an, als müsste jahrelange Überzeugungsarbeit wieder ganz neu starten. Frank Schröer: „Ich hoffe aber sehr, dass dies nur ein vorübergehendes Phänomen ist und dass viele Menschen wieder in die Kulturschmiede strömen, sobald wir dort wieder einigermaßen ungezwungen Kultur veranstalten können und dürfen.“

Das Programm

Starten will KfU am Freitag, 18. März, dann soll das ursprünglich für den 28. November geplante und kurzfristig abgesagte Konzert von „Tone Fish“ nachgeholt werden. „Tone Fish“ tourt durch ganz Deutschland und hat sich einen festen Platz in der Kulturszene erspielt. Von Stillstand hält die Band allerdings wenig und tritt mit einem brandneuen Programm an. Die Mischung ist wie die Musiker – eigen und unvorhersehbar.

Weiter geht es am Sonntag, 8. Mai, 18 Uhr, in der Stiftskirche Fröndenberg, mit „Um die Welt getanzt in 80 Minuten“. Auf Einladung von Kultur für Uns und der evangelischen Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen gastieren die Tänzerin Sophie Julie und der Gitarrist Roger Tristao Adao in der Stiftskirche. Im Programm „Um die Welt getanzt in 80 Minuten“ haben die französische Tänzerin und der Gitarrist verschiedene Arten von Tänzen zusammengestellt. Eintritt: 10 Euro

Das Konzert mit „MultiColore“ war ursprünglich für den 20. Januar geplant – jetzt steht es für Samstag, 14. Mai, 20 Uhr, in der Kulturschmiede auf dem Programm. Das Dortmunder Saxophon Quartett „MultiColore“ zählt als eines der vielseitigsten Kammermusikensembles Deutschlands zu jenen Formationen, die durch eine große stilistische Bandbreite beeindrucken. Die Fröndenberger Ilona und Thomas Haberkamp sowie Peter Sagurna und Ralf Kiwit beherrschen ein Repertoire aus Renaissance und Barock bis hin zu Jazz und Pop. Eintritt: 17 Euro.

Das Konzert mit Frank Muschalle und Stephan Holstein sollte ursprünglich am 26. Februar stattfinden. In Absprache mit den Künstlern findet es nun am Samstag, 20. August, um 20 Uhr in der Kulturschmiede statt. Frank Muschalle (Berlin) ist seit über 25 Jahren auf Tournee und spielte über 2000 Konzerte in ganz Europa, Paraguay, Bolivien, USA und Nordafrika. Stephan Holstein (München) ist einer der bekanntesten Saxophonisten und Klarinettisten in Europa. Seine stilistische Bandbreite reicht von der Musik Django Reinharts über sein eigenes Klassik-Trio Projekt bis hin zu zeitgenössischen Jazzprojekten. Eintritt: 20 Euro.

Das Konzert mit Jördis Tielsch und Band ist bereits ein paar Mal verschoben worden und war zuletzt für den 9. April geplant. Auf Wunsch findet es nun am 19. November statt. Jördis verzaubert Fröndenberg seit sie mit 15 Jahren ihr Debüt in der Kulturschmiede gegeben hat. Seither kommt sie immer wieder in die Ruhrstadt. Irischer Folk trifft auf deutschen Pop. Eintritt: 15 Euro.

Darüber hinaus ist Kultur für Uns nach Angaben von Frank Schröer in den letzten Verhandlungen mit dem A-cappella- Quartett „Dezibelles“ aus der Schweiz und dem A-cappella-Quintett baff! Und für den 1. Oktober hat KfU die Kulturschmiede fest reserviert – für ein Konzert mit Purple Schulz.

Frank Schröer weist darauf hin, dass alle bereits gekauften Eintrittskarten auch für die Ersatztermine ihre Gültigkeit behalten. Tickets: www.proticket.de

