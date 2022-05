Waffeln und Brötchen: Lesecafé in Menden öffnet wieder

Menden. Mit Waffeln und Brötchen geht das Lesecafé in der Bücherei Menden nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause ab 17. Mai wieder an den Start.

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause öffnet das Lesecafé in der Dorte-Hilleke-Bücherei Menden am Dienstag, 17. Mai, wieder. „Das Team startet mit reduzierter Mannschaft und bietet nun dienstags und freitags frische Waffeln und belegte Brötchen und samstags „nur“ Brötchen an“, freut sich Veronika Czerwinski, Büchereileiterin, dass es endlich wieder losgeht.

Tatsächlich wird es auch nur an den drei Tagen eine Bewirtung geben, mittwochs und donnerstags ist der Tresen nicht besetzt. Das Lesecafé-Team mit Resi Frey, Helga Claßen, Jürgen Frey und Mechthild Voßkuhl hat sich kürzlich getroffen und alles wieder auf Vordermann gebracht. Mit großer Motivation werden die vier an den Start gehen und freuen sich auf viele Gäste. „Wir müssen erstmal wieder eine Routine entwickeln und schauen, wie alles anläuft, deshalb werden wir den Betrieb auch nur an drei Tagen stemmen können“, bittet das Team um Verständnis. +++ Auch lesenswert: Menden arbeitet am Bücherei-Konzept der Zukunft +++

Ab sofort ist auch der Balkon der Bücherei Menden wieder geöffnet

„Für die Bücherei ist ein großer Glücksfall, dass unser Ort der Kommunikation wieder auflebt. Wir freuen uns auf die herrlichen Düfte und laden alle herzlich ein, ihr Lesecafé wieder zu besuchen“, ist sich Czerwinski sicher, dass die Stammgäste von früher das Lesecafé wieder annehmen werde. Ab sofort ist auch der Balkon wieder geöffnet, so dass der Genuss von Kaffee und Waffeln auch draußen möglich ist.

Zu folgenden Zeiten wird es eine Bewirtung im Lesecafé geben:

dienstags von 11 bis 17 Uhr (Waffeln / belegte Brötchen / Getränke),

freitags von 11 bis 17 Uhr (Waffeln/ belegte Brötchen/ Getränke)

samstags von 10 bis 13 Uhr (belegte Brötchen / Getränke).

