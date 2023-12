Walburgisgymnasium in Menden: Trauer um Sabine Neuser

Sabine Neuser war von 1982 bis 2001 am WBG in Menden tätig. Sie ist im Alter von 70 Jahren verstorben.

Menden Das Walburgisgymnasium Menden trauert um Sabine Neuser, die im Alter von 70 Jahren verstorben ist. Das WBG würdigt ihr Wirken in einem Nachruf.

Das Walburgisgymnasium (WBG) Menden trauert um Sabine Neuser, die am 22. November im Alter von 70 Jahren plötzlich verstorben ist.

Fach Philosopie lag Sabine Neuser besonders am Herzen

In einem Nachruf der Schule heißt es: „Sabine Neuser war von 1982 bis 2001 am Walburgisgymnasium tätig und unterrichtete Deutsch, Philosophie und evangelische Religionslehre und hat das Schulprofil entscheidend mitgestaltet.“ Besonders am Herzen gelegen habe ihr das Fach Philosophie, das sie als Schulfach am WBG etabliert und damit die Wahlmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler erweitert habe. „Viele Menschen aus Menden und Umgebung haben sie als engagierte und den Schülerinnen und Schülern immer zugewandte Klassenlehrerin oder Jahrgangsstufenleiterin kennen gelernt“, heißt es in dem Nachruf weiter.

Lesen Sie auch:

Schulleben am WBG durch viele Theaterstücke mitgeprägt

Das Schulleben sei auch durch die vielen Theaterstücke mitgeprägt worden, die sie mit ihren Literaturkursen aufführte, nicht zuletzt das Musical „Oliver“, an dem zum 75-jährigen Schuljubiläum ein großes Schülerensemble beteiligt war.

„Die Schulgemeinschaft des Walburgisgymnasiums wird sie als geschätzte und beliebte Kollegin und Lehrerin in Erinnerung behalten“, heißt es abschließend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden