Die Wanderung der Kröten und Frösche beginnt in diesen Tagen auch in Menden.

Naturschutz Wanderung der Frösche und Kröten in Menden: Bitte aufpassen!

Menden. Kröten und Frösche machen sich auch in Menden wieder auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Mit welchen Maßnahmen die Stadt die Tiere schützt.

Gegen Ende Februar/Anfang März beginnt auch in Menden die alljährliche Wanderung der Amphibien. Frösche, Kröten, Molche und Salamander machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Die Stadt Menden ergreift deshalb aktuell wieder Maßnahmen zum Amphibienschutz.

Amphibienwanderung: Stiftstraße in Menden von 19 bis 7 Uhr gesperrt

Neben der alljährlichen Wartung der dauerhaft installierten Amphibienschutzeinrichtungen werden von der Stadt Menden folgende temporäre Verkehr regelnde Maßnahmen ergriffen:

Für die Zeit der Wanderungen wird seit Mittwoch, 25. Februar, die Stiftstraße von 19 Uhr bis 7 Uhr zwischen Schwarzkopf und Rohhaus zur „Anlieger Frei“ – Straße.

Am Oesberner Weg, am Gaxberg und an der Oberen Heidestraße werden Warnschilder zur Krötenwanderung aufgestellt.

Die Stadt Menden bittet die Mendener Bevölkerung um Verständnis und Berücksichtigung dieser befristeten Maßnahmen.

Viele Amphibien müssen auf ihrer Wanderung Straßen überqueren

Der Startschuss für diese Wanderbewegung der Amphibien wird durch spezielle Witterungsverhältnisse - mindestens +5 o C bei bodennaher hoher Feuchte nach Sonnenuntergang - ausgelöst. Viele der Tiere müssen auf dieser Wanderung Straßen überqueren, erklärt der städtische Ökologe Philipp Zimpel in einer Pressemitteilung der Stadt. Sie sind nur langsam unterwegs und entsprechend verkehrsgefährdet.

Die Stadt Menden ist sich dieses Problems bewusst und hat deshalb schon seit Jahren Maßnahmen zum Schutz der Amphibien durchgeführt. Zusätzlich zu den oben genannten Maßnahmen sind am Hexenteich und am Teich „In den Liethen“ ortsfeste Amphibienleiteinrichtung installiert, die den Tieren den Weg über die Straße versperren und sie stattdessen zu den Verkehrswege unterquerenden Röhren führen.

Appell an Autofahrer: Rücksichtsvoll fahren!

Vor allem am Hexenteich schaffen es immer einige tüchtige Exemplare, die Leiteinrichtung zu untergraben und auf die Straße zu gelangen. Deshalb erinnert auch hier die Beschilderung an eine rücksichtsvolle Fahrweise. „Bitte fahren Sie nicht über 40 km/h, wenn Sie Kröte, Frosch oder Molch ,zwischen die Räder nehmen’, denn abhängig vom Fahrzeugvolumen wird bei höherer Geschwindigkeit eine für die Tiere lebensgefährliche Druckwelle erzeugt“, appelliert der städtische Ökologe.

#### Weitere Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung #####

Auf der Stiftstraße werden trotz offizieller Sperrung immer noch zahlreiche Amphibien überfahren. Ehrenamtlich engagierte Anwohnerinnen und Anwohner treffen sich bei geeigneten Witterungsbedingungen, um wandernde Amphibien von der Straße zu sammeln und das Wandergeschehen zu protokollieren. Wer vor Ort mithelfen möchte, wende sich bitte an Anita Kiehne, 02373/391660

Täglich wissen, was in Menden passiert: Hier kostenlos für den WP-Menden-Newsletter anmelden!