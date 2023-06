Warnstreik bei Kaufland in Menden: Filiale bleibt geöffnet

Warnstreik bei Kaufland in Menden: Wie auf diesem Archivbild aus 2021 sind auch am Donnerstag Beschäftigte der Filiale in Holzen in den Ausstand getreten. Nach Angaben des Unternehmens ist aber ein normaler Geschäftsbetrieb sichergestellt.

Menden. Warnstreik bei Kaufland in Menden: Im Tarifstreit im Handel sind Beschäftigte der Filiale Holzen im Ausstand. Der Betrieb soll aber weiterlaufen.

Warnstreik bei Kaufland in Menden: Anlässlich der aktuellen Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi am heutigen Donnerstag erneut zu Streiks aufgerufen. Unter anderem nehmen Beschäftigte der Kaufland-Filiale in Menden an dem Streik teil. Die Filiale an der Holzener Straße hat nach Angaben des Unternehmens aber „regulär geöffnet“, die Kunden könnten wie gewohnt ihre Einkäufe tätigen, heißt es in einer Pressemitteilung der Unternehmenszentrale in Neckarsulm. Derzeit laufen die Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel.

Ersatzkräfte sorgen in Menden für normalen Geschäftsablauf

Die Durchführung von Streikmaßnahmen sei „eine legitime Möglichkeit für Arbeitnehmer, ihre Forderungen zum Ausdruck zu bringen“, heißt es in dem Pressetext weiter. Und: „Selbstverständlich respektieren wir die Teilnahme unserer Mitarbeiter an Streiks.“ Die Kaufland-Filiale in Menden zählt zu denjenigen, deren Belegschaften regelmäßig an Ausständen teilnehmen. Eine Schließung oder spürbare Einschränkungen im Geschäftsablauf gab es deswegen bislang aber nicht, da Kaufland offenbar genügend Ersatzkräfte nach Menden bringen kann. Auch am Donnerstagmorgen waren die Regale voll bestückt und die Schlangen vor den Kassen nicht länger als sonst.

Im Ex-Real-Gebäude: Kaufland will offenbar zweite Filiale in Menden eröffnen

Kaufland hatte in Menden zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, nachdem bekannt wurde, dass die ehemalige Real-Filiale an der Fröndenberger Straße in einen zweiten Kaufland-Verbrauchermarkt umgewandelt werden soll (die WP berichtete).

