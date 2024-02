Warnstreik im Nahverkehr: Auch MVG-Beschäftigte aufgerufen

Menden/Märkischer Kreis Die Gewerkschaft Verdi ruft für Donnerstag erneut zum Warnstreik auf. Auch die MVG geht von Fahrausfällen aus. Menden hat eine Sonderrolle.

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Donnerstag, 15. Februar, erneut Beschäftigte im Nahverkehr zu Warnstreiks auf, unter anderem auch die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG).

Das Nahverkehrsunternehmen informiert bereits auf seiner Homepage mvg-aktuell.de. Dort heißt es, dass aktuell noch nicht absehbar sei, wie viele MVG-Mitarbeiter am Streik teilnehmen werden. In der Vergangenheit war Menden stets kaum von den Arbeitsniederlegungen betroffen: Die meisten Fahrten werden in der Hönnestadt von MVG-Auftragsunternehmen ausgeführt, die in der Regel nicht bestreikt werden.

Telefonische Erreichbarkeit könnte eingeschränkt werden

Durch den Streik könne auch die telefonische Erreichbarkeit der MVG und die Öffnung der Kunden-Center in Iserlohn und Lüdenscheid eingeschränkt werden, heißt es auf der Homepage weiter.

Hintergrund des Warnstreiks ist die zweite Verhandlungsrunde für den Manteltarifvertrag der Beschäftigten im Nahverkehr, die am 16. Februar stattfindet. In einer Mitteilung von Verdi teilt die Gewerkschaft mit, dass es dabei um deutliche Verbesserungen des Manteltarifvertrages gehe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden