Warnung vor „heftigem Starkregen“ und Hagel in Menden

Große Hagelkörner, Gewitterzellen und ein Tornado-Risiko: Am Donnerstag werden in Deutschland zahlreiche Unwetter erwartet. Doch wie kommt es zu der Wetterlage?

Menden/Balve/Fröndenberg. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Unwetter – auch in Menden und Balve. Mendens Feuerwehr hat den Meldekopf eingerichtet.

Wenige Wochen nach dem Starkregen, der in Menden für große Schäden und viel Leid gesorgt hat, warnt der Deutsche Wetterdienst erneut vor schwerem Unwetter.

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Sven Söding vom MBB reinigt nach dem Unwetter den Teichüberlauf im Freizeitzentrum Biebertal. Foto: Thomas Hagemann / WP

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Plattgedrücktes Gras zeigt, wie hoch die Bieber am Montag (22. Mai) stand. Foto: Thomas Hagemann / WP

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Die Wege im Freizeitzentrum Biebertal sind nach dem Unwetter unpassierbar. Foto: Thomas Hagemann / WP

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Rund um die Bieber waren die Wassermassen am größten. Im Bild: Desiree Lubomski und Christina Nadolny, links. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Rund um die Bieber in Lendringsen waren die Wassermassen am größten. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Rund um die Bieber in Lendringsen waren die Wassermassen am größten. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Die Schäden, die das Hochwasser angerichtet hat, werden am Tag danach sichtbar. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Magdalena Stirnberg betreibt am Tag nach dem Hochwasser Schadensbegrenzung. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Das Hochwasser hat in der Nacht zum 22. Mai 2023 in Menden große Schäden angerichtet. Gullideckel wurden hochgedrückt. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Das Hochwasser hat in der Nacht zum 22. Mai 2023 in Menden große Schäden angerichtet. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Das Hochwasser hat in der Nacht zum 22. Mai 2023 in Menden große Schäden angerichtet, vor allem in Lendringen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Familie Grote hat bereits das durch das Hochwasser zerstörte Mobiliar vors Haus an der Meierfrankenfeldstraße geräumt. Foto: Thekla Hanke

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Familie Grote hat bereits das durch das Hochwasser zerstörte Mobiliar vors Haus an der Meierfrankenfeldstraße geräumt. Foto: Thekla Hanke

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Die Gummistiefel der Familie Stirnberg vor der Haustür. Die Spundwand ist bereits abgebaut. Foto: Thekla Hanke

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. An der Meierfrankenfeldstraße in Lendringsen ist diese Einfahrt nach dem Hochwasser von Schlamm überzogen. Foto: Thekla Hanke

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Die Bieber am Tag nach dem Unwetter, das am 22. Mai für Überschwemmungen in vor allem in Lendringsen sorgte. Foto: Thekla Hanke

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Der Zusammenfluss von Bieber und Hönne in Lendringsen am Tag nach dem Unwetter. Foto: Thekla Hanke

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Der Sandkasten der evangelischen Kita an der Fischkuhle in Lendringsen gleich am Tag nach dem Unwetter einem Schlammloch. Foto: Thekla Hanke

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Esther-Beate und Peter Elbers wohnen direkt an der Bieber. Dort ist der Wall durchlöchert und undicht, die ganze Terrasse ist verwüstet. Foto: Jennifer Wirth / WP

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Der Ausblick aus dem Esszimmer des Ehepaares Elbers. Als Schutz vor Hochwasser haben sie bereits eine Spezialscheibe eingesetzt. Foto: Jennifer Wirth / WP

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Der kaputte Wall zur Bieber in Lendringsen. Foto: Jennifer Wirth / WP

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Das Wasser der Bieber ist über den Wall auf den Garagenhof der Elbers gelaufen und hat jede Menge Schlamm hinterlassen. Foto: Jennifer Wirth / WP

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Eindrücke von der Bieber in Lendringsen. Foto: Thekla Hanke

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Eindrücke von der Bieber in Lendringsen. Foto: Thekla Hanke

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Matthias Schönbein und Sandra Abel wohnen an der Lendringser Hauptstraße. Sie sind zum vierten Mal vom Hochwasser betroffen. Foto: Jennifer Wirth / WP

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Matthias Schönbein und Sandra Abel haben in der Waschküche Wasser. Die Waschmaschinen stehen bereits auf einem Podest. Foto: Thekla Hanke

Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen. Der Partykeller von Matthias Schönbein und Sandra Abel ist erneut abgesoffen. Foto: Thekla Hanke

Die Mendener Feuerwehr hat bereits Warnhinweise herausgegeben und teilt im Netz mit, dass sie bereits vorbereitende Maßnahmen getroffen habe – in Abstimmung mit der Kreisleitstelle sei der sogenannte Meldekopf technisch in Betrieb genommen und getestet worden. Dieser dient nach der Alarmierung als zentrale Koordinierungs- und Kommunikationsstelle für die gesamte Stadtfeuerwehr sowie zur Entlastung der Kreisleitstelle.

Zwischen 12 Uhr am Donnerstag und 4 Uhr Freitagmorgens kann es nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes zu einem schweren Unwetter in Menden, Balve und Fröndenberg kommen. In dieser Zeit ziehen von Südwesten her „gebietsweise schauerartig verstärkte und mitunter gewittrig durchsetzte Starkregenfälle auf“, heißt es von Seiten des Wetterdienstes.

Hagel mit Korngrößen bis zwei Zentimeter vorausgesagt

Lokal könne es dabei zu „heftigem Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, stürmischen Böen um 70 km/h (Bft 8) und Hagel mit Korngrößen bis 2 Zentimeter kommen“. Das kann zu Schäden unter anderem an Autos führen.

+++ Schäden durch Hochwasser: Was Eigentümer dazu wissen müssen +++

Und weiter: „Regional ist auch mehrstündiger heftiger bzw. extrem heftiger Starkregen mit Mengen zwischen 40 und 70, punktuell um 100 l/qm in drei bis sechs Stunden möglich.“ Vor allem in Mitteldeutschland rechnet der Deutsche Wetterdienst darüber hinaus mit einem erhöhten Tornado-Risiko.

Schwül-warme bis hin zu heißer tropischer Luft – gesundheitlich unangenehm

Der DWD sprach in seiner Vorhersage von einer „Schwergewitterlage“, die am heutigen Donnerstag über Deutschland ziehen werde. Sie stehe in Verbindung mit schwül-warmer bis heißer subtropischer Luft. Der Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD, Andreas Matzarikis, sprach von einem gesundheitlich „unangenehmen Wetter-Cocktail“.

+++ Rechnen und raten: So sagen Meteorologen das Wetter voraus +++

Die Ozon-Werte seien vielfach in Deutschland hoch, auch wenn sie unterhalb der Warn- oder Alarmwerte liegen, sagte der Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD, Andreas Matzarikis. „Wir sehen deutschlandweit die erste Hitzewelle, auch wenn sie in manchen Gebieten nur zwei, drei Tage andauert. Und es gibt sehr viel Feuchte.“

In der zweiten Nachthälfte zum Freitag nehme die Unwettergefahr von Westen her langsam ab.

+++ Hier gibt es den ganzen Tag über Updates zur aktuellen Lage in NRW +++

