Die MKG Kornblumenblau begrüßt auch in diesem Jahr am 11.11. um 11.11 Uhr den Hoppeditz.

Veranstaltungen Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Menden Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben wieder Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für Euch

Langsam aber sicher wird’s ernst für Karneval-Fans. Am kommenden Samstag, 11. November, beginnt die närrische Session. Pünktlich um 11.11 Uhr erwacht der Hoppeditz unter Hilfe der Mendener Karnevalsgesellschaft (MKG) wieder zum Leben. Die Veranstaltung findet auf dem Platz vor dem Alten Rathaus in der Fußgängerzone statt. Das ist aber nicht die einzige Neuerung an diesem Tag. Die MKG Kornblumenblau stellt an diesem Tag auch das neue Stadtprinzenpaar und das neue Kinderprinzenpaar vor. Für das leibliche Wohl sorgen die Mitarbeiter des „Salsa“. Das diesjährige Motto der MKG Kornblumenblau lautet „Menden hat auf jeden Fall, nen sagenhaften Karneval“.

Für die Kleinen

Die Schützenbruderschaft St. Sebastian Balve richtet am Samstag, 11. November, den Sankt Martinszug aus, Martinsspiel plus Verteilung der Martinsbrezeln an die teilnehmenden Kinder inklusive. Los geht es um 17 Uhr an der Pfarrkirche. Die Veranstaltung endet, wie gewohnt, auf dem Schulhof der Grundschule mit dem Martinsspiel. Einen Martinszug gibt es auch in Garbeck. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Kirche Heilige Drei Könige. „Alle Kinder bekommen eine Martinsbrezel“, sagte Ludger Schulte-Fabry vom MGV „Amicitia“ Garbeck. Für die musikalische Begleitung des Laternenumzugs sorgt das Jugendorchester des Musikvereins „Amicitia“ Garbeck.

Mendener Kinder können sich ebenso auf St. Martin freuen. Der mantelteilende Reiter wird am kommenden Sonntag, 12. November, 17 Uhr, an der Kirchtreppe vor dem Alten Rathaus erwartet, anschließend führt er die Wanderung durch die Mendener Altstadt an.

Im Rampenlicht

Das Minguet Quartett kommt nach Menden. Und steht in der städtischen Musikschule auf der Bühne. Das international gefragte Streichquartett gastiert in allen großen Konzertsälen der Welt, wobei seine so leidenschaftlichen wie intelligenten Interpretationen für begeisternde Hörerfahrungen sorgen, heißt es dazu vonseiten der Veranstalter. Der Namenspatron des Quartetts ist Pablo Minguet, ein spanischer Philosoph des 18. Jahrhunderts, der in seinen Schriften ausführte, wie wichtig es sei, die „Schönen Künste“ weit übers Land hin zugänglich zu machen. Karten für die Veranstaltung am kommenden Freitag, 10. November, 18 Uhr, kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.

Tickets erhältlich unter der ProTicket-Hotline 0231/9172290, im Kulturbüro (02373/903-8756), in der Städtischen Musikschule, in der Buchhandlung Daub oder unter: www.proticket.de/Menden.

Das Sporthighlight

Das wird ein Fußballfest im Ohl: Dort empfangen die Sportfreunde Hüingsen als Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga 4 den Top-Favoriten Fatih Türkgücü Meschede, der in den vergangenen Wochen etwas schwächelte. Mit einem Sieg wären die Hüingser neun Punkte vor dem Verfolger und mindestens sechs vor dem SuS Langscheid/Enkhausen. Los geht es um 15 Uhr.

Die Freizeittipps der Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blicken auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn, Neheim, Arnsberg oder Dortmund? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden