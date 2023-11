Veranstaltungen Was ist los in Menden, Balve und Umgebung?

Menden. Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps zusammengestellt.

Halloween ist vorbei, der Kater auch und ihr habt wieder Lust etwas zu unternehmen – aber keine Ahnung was? Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für die kommenden Tage zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Das Wetter ist mies und ihr habt Lust, irgendwas im Warmen zu machen? Voller Action und Adrenalin? Dann schnappt euch ein paar Freunde und fahrt ins Lasermaxx in Unna, Hochstraße 10. Dort habt ihr die Möglichkeit Lasertag, Virtual Reality Lasertag, VR Arcade Geräte sowie Drohnengolf zu spielen. Aber auch Klassiker wie Flipper oder Airhockey gibt es dort. Mein persönlicher Favorit: Lasertag spielen in einer geselligen Gruppe. Mit leuchtenden Westen lauft ihr durch einen recht dunklen Raum und versucht, euch gegenseitig mit euren Laserpistolen zu treffen. Mein Tipp: Schwarz anziehen und genau gucken, wo ihr hinlauft (Achtung, es gibt halbhohe Wände… tut weh, wenn man davor rennt). Unter der Woche ist ab 16 Uhr und am Wochenende von 11 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Die Preise variieren, Reservierungen sind sinnvoll.

Für die Kleinen

Das Figurentheater der Familie Maatz präsentiert das bekannte Stück „Petterson und Findus – Ein Feuerwerk für den Fuchs“ am Freitag, 3. November. Die Vorstellung findet im Saal von Michaels Tanztreff, In der Bredde 18, in Iserlohn statt. Los geht es um 16 Uhr. Das Stück für Kinder ab 2 Jahren dauert 60 Minuten. Der Eintritt kostet 11 Euro. Karten gibt’s vor Ort.

Viel Spaß für wenig Geld

Mellens Martinsmarkt ist am Sonntag, 5. November, so groß wie nie zuvor. Der XXL-Event in der Dorfmitte findet von 11 bis 18 Uhr statt. Er bietet Spaß und Leckereien für die ganze Familie, Kindertrödel inklusive. Obendrein gibt’s erstmalig ein großes Kulturprogramm mit Balves Festspielchor: um 14 und 16 Uhr jeweils 30 Minuten lang in der Kirche.

Im Rampenlicht

Viel zu tun haben die Lachmuskeln am Donnerstag, 2. November, im Sauerlandtheater Arnsberg, Feauxweg 9. Ab 20 Uhr gastiert hier der Quatsch Comedy Club. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in Menden bei Daub und Tabak Semer. Kosten: 34,95 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr.

Das Sport-Highlight der Woche

Lust auf Eishockey? Dann ab in die Balver Zinn Arena am Iserlohner Seilersee. Am Sonntag spielen die heimischen Hockeyprofis, die Iserlohn Roosters, gegen die Pinguins Bremerhaven. Los geht es um 16.30 Uhr in der Eissporthalle Iserlohn, Seeuferstraße 25. Tickets gibt es vor Ort oder vorab online unter beispielsweise Reservix ab 6,60 Euro. Tipp: Früh genug da sein, um sich einen Parkplatz zu sichern.

Mal was anderes

Lust auf eine Reise in die 80er? Dann seid ihr am Samstag, 5. November, in der Dortmunder Westfalenhalle, Rheinlanddamm 200, genau richtig. WDR 4 holt die Stars der 80er auf die Bühne – mit dabei Holly Johnson (The Power Of Love), Nik Kershaw (The Riddle), Kim Wilde (Kids In America), Fancy (Flames Of Love) und die Spider Murphy Gang (Skandal im Sperrbezirk). Moderiert wird der Abend von Moderator Peter Illmann. Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es unter www.lieblingstickets.de ab 42,50 Euro.

