WBG in Menden: Trauer um Schwester Lydia Maria Radke

Am 4. März ist Schwester Lydia Maria Radke (Foto) im Alter von 93 Jahren in Bestwig verstorben. Seit 1966 hat sie viele Jahre Kunstunterricht am Walburgisgymnasium in Menden erteilt und die Schüler in den Pausen im Milchstübchen mit Getränken und Süßigkeiten versorgt. Auch nach der Pensionierung war sie im Schulalltag präsent: Sie führte das Milchstübchen weiter und erteilte Nachhilfeunterricht. Seit 2012 lebte sie im Bergkloster Bestwig.

Nach dem Noviziat arbeitete sie zunächst im Kindergarten in Heiligenstadt, bevor sie von 1955 bis 1957 in den Krankenhauslaboren in Berlin-Lichtenrade und Bad Ems eingesetzt wurde. 1957 kam sie nach Menden, wo sie drei Jahre im Kindergarten an der Walburgisschule wirkte. Danach besuchte sie zunächst die Haushaltungsschule in Ahaus, anschließend kam sie zur Ausbildung nach Xanten.

Den Schülern war sie bekannt als die Schwester, die für die Milchbar zuständig war

1964 kehrte sie nach Menden zurück, wo sie zwei Jahre lang den Kindergarten leitete. 1966 bis 1967 absolvierte sie eine Ausbildung zur Werklehrerin in Düsseldorf und arbeitete seitdem als Kunstlehrerin am Walburgisgymnasium Menden. Den Schülern war sie über den Kunstunterricht hinaus bekannt als die Schwester, die für die Milchbar in den Pausen zuständig war. Auch nach ihrer Pensionierung gab sie ehrenamtlich noch mehrere Jahre Unterricht. Gerne besuchte sie Alte und Alleinstehende und brachte die Kommunion zu Kranken. 2012 siedelte sie in das Bergkloster Bestwig über, wo sie ihren Lebensabend verbrachte und noch in verschiedenen Bereichen mithalf. 2019 zog sie in den Konvent Maria Magdalena um.

Generaloberin Sr. Maria Thoma Dikow schreibt in ihrem Nachruf: „Schwester Lydia Maria war ein kontaktfreudiger Mensch. Offen ging sie auf die Menschen zu und nahm Anteil an ihren Sorgen und Nöten, Freuden und Erfolgen. Bis ins hohe Alter pflegte sie gute Kontakte zu ehemaligen Kollegen und Schülern. Wir gedenken unserer lieben Schwester in Dankbarkeit. “

Beisetzung am 9. März auf dem Klosterfriedhof in Bestwig

Am Donnerstag, 9. März, ist um 14 Uhr die Eucharistiefeier in der Dreifaltigkeitskirche des Bergklosters Bestwig, anschließend die Beerdigung auf dem Klosterfriedhof.

