Wechsel an der Lhoist-Spitze: Alexia Spieler übernimmt

Menden/Balve Ehemalige Vertriebschefin ist jetzt Vorsitzende der Geschäftsführung in Deutschland. Unternehmen hat einen Standort im Hönnetal.

Lhoist gehört mit seinem Standort im Hönnetal zu den größeren Arbeitgebern in der Region. Jetzt hat der größte deutsche Kalkproduzent eine neue Führung: Alexia Spieler, bisherige Vertriebschefin und dazu Vice President Strategy & Transformation der Lhoist-Gruppe für Europa, übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung des Unternehmens in Deutschland. Sie folgt damit auf Thomas Perterer, der das Unternehmen verlässt.

Spieler ist seit über fünf Jahren in verschiedenen Leitungspositionen für Lhoist tätig. Die 38-jährige Betriebswirtin hat 2018 als Associate Director bei Lhoist Germany angefangen. 2019 wechselte sie bei Lhoist Germany in den Vertrieb und übernahm 2020 als Commercial Director die Gesamtverantwortung für alle Vertriebsaktivitäten der Unternehmung und stieg in dieser Funktion in die Geschäftsleitung auf.

CO2-arme Kalkproduktion ein wichtiges Unternehmensziel

Seit April 2023 verantwortete Spieler zusätzlich als Vice President Strategy & Transformation die Strategieentwicklung und -umsetzung des weltweit tätigen Lhoist-Konzerns in Europa. Hierbei steht das Thema CO₂-arme Kalkproduktion als Ausgangspunkt für eine klimaneutrale Industrie im Mittelpunkt. Alexia Spieler sagt: „Ich gehe mit Freude und Respekt an die neue Aufgabe, gemeinsam mit einem starken Team den größten deutschen Kalkproduzenten in diesen herausfordernden Zeiten weiter auf Erfolgskurs zu halten und die Transformation unseres Unternehmens zukunftsgerichtet voranzutreiben.“

