Kirche Weihnachten in Menden: Wo noch Plätze in Andachten frei sind

Menden. Viel Plätze in den Kirchen des Pastoralverbundes Menden sind für Weihnachten schon weg, aber einige gibt es noch: Hier sind noch Plätze frei.

Wegen der angespannten Corona-Lage ist für die Teilnahme an den katholischen Weihnachtsgottesdiensten von Heiligabend bis zum zweiten Feiertag eine vorherige Anmeldung erforderlich. Anmeldungen können über die Homepage www.pv-menden.de oder telefonisch im Katholischen Stadtbüro erfolgen (Montag-Freitag 9.30 bis 12 Uhr, Donnerstag zusätzlich 15 - 18 Uhr). Die Christmessen sind schon ausgebucht, in einigen Andachten und Wort-Gottes-Feiern sowie in einigen Messen am ersten und zweiten Feiertag sind noch Plätze frei. Die Anmeldung muss spätestens bis zum 23. Dezember um 12 Uhr erfolgt sein.

Heiligabend

St. Josef: 14 Uhr Offene Kirche

Mariä Heimsuchung: 15 Uhr Offene Kirche

St. Aloysius: 15 Uhr Offene Kirche - Verweilen an der Krippe;

St. Antonius Eins.: 15 Uhr Offene Kirche am Heiligen Abend;

St. Johannes Bapt.: 15 Uhr Offene Kirche am Heiligen Abend;

St. Maria Magd.: 15 Uhr Offene Kirche am Heiligen Abend;

Christ-König: 15 Uhr Weihnachtsandacht (mit Krippenspiel) am Waldrand „Wilhelm-Deimen-Weg“;

Heilig Kreuz: 15 Uhr Weihnachtliche Andacht;

St. Marien: 15.30 Uhr Weihnachtliche Andacht für Familien (auf dem Kirchplatz);

St. Walburgis: 19 Uhr Weihnachts Andacht;

Christ-König: 24 Uhr Feier der Geburt des Herrn (Wort-Gottes-Feier).

Erster Weihnachtstag

St. Aloysius: 9.30 Uhr Hl. Messe;

St. Hubertus: 9.30 Uhr Hl. Messe;

St. Marien: 9.30 Uhr Wort-Gottes-Feier;

St. Maria Magd.: 11 Uhr Wort-Gottes-Feier;

St. Walburgis: 11 Uhr GottGeFeiert;

St. Vincenz: 18 Uhr Weihnachtsvesper.

Zweiter Weihnachtstag

St. Antonius Eins.: 9.30 Uhr Wort-Gottes-Feier;

St. Aloysius: 9.30 Uhr Hl. Messe;

St. Josef: 11 Uhr Hl. Messe.

Voraussetzung: Mindestabstand von 1,5 Metern (außer für Angehörige eines Hausstands) und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

