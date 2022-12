Das Mendener Rathaus hat „zwischen den Tagen“ geschlossen. Einige Abteilungen bieten Notdienste an.

Notdienste Weihnachten und Silvester: Ein Rathaus in Rufbereitschaft

Menden. Zwischen Weihnachten und Silvester 2022 bleibt das Rathaus geschlossen. Allerdings gibt es Notdienste in einigen Abteilungen. Ein Überblick.

In Zeiten, in denen jede eingesparte Kilowattstunde hilft, hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, „zwischen den Jahren“ das Rathaus und weitere städtische Einrichtungen komplett zu schließen. Ausgenommen ist die Feuer- und Rettungswache. Selbstverständlich, heißt es in einer städtischen Mitteilung, seien alle Notdienste wie gewohnt gewährleistet.

Jugendamt

Der Notdienst des Jugendamtes ist bei Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen zu den regulären Arbeitszeiten über die Tagrufbereitschaftsnummer 0160/ 3277124 zu erreichen. Die Nachtrufbereitschaft ist nur über die Polizei bzw. die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes erreichbar.

Ordnungsamt

Das Team Sicherheit und Ordnung ist an allen vier Tagen unter den bekannten Telefonnummern erreichbar.

Standesamt

Das Standesamt bietet einen Notdienst für Bestatter zur Beurkundung von Sterbefällen an. Die Details wurden mit den Bestattern abgestimmt. Das Standesamt ist während des Notdienstes telefonisch wie folgt erreichbar: am 27.12. unter 02373/ 903-1379 und am 30.12. unter 02373/ 903-1392.

Bürgerbüro

Das Bürgerbüro ist geschlossen. In dringenden Fällen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 27.12. und 30.12. unter der Rufnummer 02373/ 903-1550 erreichbar (8:15 bis 12:30 Uhr). Es ist laut Stadtverwaltung daran zu denken, dass beantragte Ausweisdokumente nur bis zum heutigen 23. Dezember abgeholt werden können. Hierfür ist kein Termin erforderlich.

Stadtentwässerung

Die Stadtentwässerung Menden (SEM) ist in Notfällen unter 0170/ 9926659 erreichbar.

Bei allen genannten Einrichtungen handelt es sich um reine Notdienste. Die Erledigung des Alltagsgeschäfts findet nicht statt. Auch die Telefonzentrale der Stadtverwaltung wird nicht besetzt sein. Bürgerinnen und Bürger werden über einen Anrufbeantworter über die Schließung des Rathauses informiert.

Stadtbücherei

Geschlossen sind zudem die Dorte-Hilleke-Bücherei, die Kinder- und Jugendtreffs, der Seniorentreff, die städtischen Museen (Innenstadt und Gut Rödinghausen), die Musikschule, das Familienbüro, das Stadtarchiv und alle weiteren Bereiche der Stadtverwaltung.

Hallenbad

Das Hallenbad hat zu den regulären Zeiten geöffnet. Lediglich an den Feiertagen bleibt das Bad geschlossen.

Für die getroffenen Maßnahmen bittet die Stadtverwaltung um Verständnis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden