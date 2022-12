Ausgediente Weihnachtsbäume werden in Menden auch im Januar 2023 wieder kostenlos an der Straße abgeholt.

Service Weihnachtsbaumabfuhr: Das sind die Termine in Menden

Menden. Im Januar 2023 werden in Menden wieder ausgediente Weihnachtsbäume kostenlos abgeholt. Das sind die Termine – und das gibt es zu beachten.

Zu Beginn des neuen Jahres bietet der Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) wieder die kostenlose Abfuhr der Weihnachtsbäume in Menden an.

In vielen Wohnungen und Häusern in Menden wird der Weihnachtsbaum erst nach dem Jahreswechsel, um den Dreikönigstag am 6. Januar, abgebaut. Manch einer räumt die geschmückte Tanne aber auch bereits vor Silvester aus dem Wohnzimmer, andere wiederum lassen sie sogar bis zum 2. Februar stehen, wenn Maria Lichtmess gefeiert wird. Entscheidend sind für die meisten aber die Termine der kostenlosen Weihnachtsbaum-Abfuhr. Das sind die Termine für Menden:

Montag, 16. Januar: Bereich Heimkerweg, Bösperde, Halingen, Holzen, Leitmecke bis Westtangente, Obsthof, Ost-Sümmern, Platte Heide.

Bereich Heimkerweg, Bösperde, Halingen, Holzen, Leitmecke bis Westtangente, Obsthof, Ost-Sümmern, Platte Heide. Dienstag, 17. Januar: Barge, Innenstadt, Lahrfeld, Schwitten.

Barge, Innenstadt, Lahrfeld, Schwitten. Mittwoch, 18. Januar: Asbeck, Horlecke, Hüingsen, Lendringsen, Lürbke, Oberrödinghausen, Oesbern, Rauherfeld.

Zum Hintergrund: Die Abfuhrtermine für die ausgedienten Weihnachtsbäume variieren im Gebiet des ZfA für die jeweiligen Städte. Den Anfang macht Iserlohn am 9. Januar, Schlusslicht ist Altena. Dort werden die letzten Tannen am 27. Januar eingesammelt. Menden liegt mit 16. bis 18. Januar somit sozusagen im Mittelfeld.

Ausgedienten Weihnachtsbaum bis 7 Uhr an die Straße legen

Die ausgedienten Bäume müssen am Abholtag spätestens um 7 Uhr deutlich sichtbar an der Straße bereitgestellt werden. Sämtlicher Baumschmuck muss entfernt werden. Eine Anforderung wie bei der Grünabfuhr sonst üblich ist nicht erforderlich. +++ Lesen Sie auch: Was passiert mit dem Müll aus Menden? +++

Zusätzlich zu diesen Abfuhrterminen können die Weihnachtsbäume an den Bringhöfen oder über die öffentlichen Grünabfallcontainer entsorgt werden. Dort die Bäume bitte nur zerkleinert einfüllen.

