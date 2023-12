Weihnachtskonzert: Mendener Kantorei singt in Fröndenberg

Fröndenberg/Menden Die Mendener Kantorei singt, dazu erklingen Orgel und Trompeten. Nach dem Konzert in St. Marien gemütliches Beisammensein und Weinverkostung.

Weihnachtlich festliche Klänge erwarten die Besucher am Samstagabend, 30. Dezember, in der St. Marienkirche in Fröndenberg. Andere Genüsse gibt es dann anschließend auch noch nach dem Konzert, und das alles für den guten Zweck. „Licht, Wein und Musik“ lautet das Motto dieses Abends, den der Orgelbauverein St. Marien regelmäßig veranstaltet.

Konzert in Fröndenberg steht musikalisch ganz im Zeichen der Weihnachtszeit

Musikalisch steht das Konzert natürlich ganz im Zeichen der Weihnachtszeit. Mögen ja auch die meisten Weihnachtsmärkte längst abgebaut und die weihnachtliche Musik aus dem Radio größtenteils wieder verschwunden sein, im kirchlichen Verständnis hat das Weihnachtsfest mit den Festtagen der Geburt Jesu Christi erst so richtig begonnen. Mindestens bis zum Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar werden die schönen Weihnachtslieder gesungen, erstrahlende Tannenbäume und die Krippe stehen meistens auch noch ein Stück länger in den Gotteshäusern. Und dazu kommt dann auch die besonders festliche Musik, so wie am Samstagabend in der St. Marienkirche.

Mendener Kantorei ist zum wiederholten Male zu Gast

Zu Gast ist zum wiederholten Male die Mendener Kantorei. Auch das Trompetenensemble Dortmund spielt mit, aus den Niederlanden kommt der Barockgeiger Helmut Riebl. Er gilt als Experte alter Musik und alter Spieltechniken auf seinem Instrument, reist für Darbietungen durch ganz Europa. Schließlich ist Thomas Witt an den Pauken dabei. Sie alle werden an der Orgel von Christian Rose begleitet, Kirchenmusiker an St. Vincenz in Menden. Die Gesamtleitung hat Johannes Krutmann, der Chorleiter der Mendener Kantorei und Kirchenmusiker in Hamm.

Auf dem Programm stehen schwerpunktmäßig weihnachtliche Werke aus England und Deutschland, in der romantischen Tradition stehend, welche auch unmittelbar das Gefühl ansprechen, wie Organisator Jörg Segtrop vom Orgelbauverein erläutert, der auch selber musikalisch aktiv sein wird. Und das alles in einer stimmungsvoll ausgeleuchteten Marienkirche, wofür der Fröndenberger Jan Lekic von Last24 verantwortlich zeichnet.

Nach dem Konzert Einladung zur Weinverkostung im Pfarrzentrum

Alle Beteiligten sind seit vielen Jahren bekannt für hohe musikalische Qualität und Einfühlungsvermögen in die aufgeführten Werke. Nach dem Konzert, das um 19.30 Uhr beginnt, folgt dann in gemütlicher und geselliger Runde noch ein Genuss der anderen Art: Der Orgelbauverein lädt zur Weinverkostung ins Pfarrzentrum direkt nebenan. Es stehen ansonsten aber auch alkoholfreie Getränke oder Bier zur Auswahl.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, ebenso wie für die Verkostung anschließend wird aber um Spenden gebeten. Der Erlös kommt der Fröndenberger Tafel sowie dem Weihnachtsbaumprojekt für Bedürftige zugute.

