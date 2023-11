Weißes Menden: Erster Schnee ist da, Polizei appelliert

Der erste Schnee in dieser Wintersaison ist über Nacht in Menden gefallen. Das sorgt für Spaß bei Kindern und Ärger bei Autofahrern.

Menden Wintereinbruch im Sauerland und Menden sieht wie gepudert aus. Die Polizei des Märkischen Kreises findet derweil klare Worte.

Die ersten Schneeschippen ratschen über den Boden und Menden sieht wie gepudert aus: Der Wintereinbruch im Sauerland bringt für die Hönnestadt den ersten Schnee der kalten Jahreszeit. Die Temperaturen liegen im Minusbereich, es ist eisig kalt.

Der erste Schnee in dieser Wintersaison ist über Nacht in Menden gefallen. Foto: Jennifer Wirth / WP

Polizei warnt: Stellenweise Schlitter-Gefahr auf den Straßen

Minustemperaturen und kleine Flocken, die vom Himmel rieseln, sorgen am Dienstagmorgen für gemischte Gefühle: Während Kita-Kinder sich in ihre Schneeanzüge schmeißen und erste Schneebälle formen, ist es auf den Straßen besonders glatt. Die Polizei des Märkischen Kreises findet deshalb klare Worte: „Man glaubt es kaum. Alle Jahre wieder ist plötzlich Winter im Sauerland. Und Überraschung: Die Straßen sind glatt! Auch heute Morgen ist stellenweise Schlittern angesagt. Da hilft nur eines: Langsam fahren!“, schreibt die Behörde auf ihrem Instagramkanal am Morgen. „Weniger Einsätze für uns, weniger Ärger für Sie. Win-Win.“ Und auch die Gehwege sind glatt. Vorsichtig ist geboten.

Auch die Gehwege sind glatt. Foto: Jennifer Wirth / WP

Wer jetzt noch mit Sommer-Reifen losfährt, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Polizei MK

Doch das ist nicht der einzige Appell der Ordnungshüter: „Wer jetzt noch mit Sommer-Reifen losfährt, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Sorgen Sie also bitte für angepasste Ausrüstung, bevor Sie gleich mit Ansage im Straßengraben liegen.“

Bisher noch keine witterungsbedingten Einsätze

Und der Appell scheint Wirkung zu zeigen. „Bisher gibt es keine witterungsbedingten Einsätze in Menden und Balve“, teilt Marcel Dilling von der Polizeipressestelle mit (Stand 9.20 Uhr).

Wir berichten weiter.

