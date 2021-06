Weiter vermisst: Wer hat den Mendener Andreas D. gesehen?

Menden. Der Platte Heider Andreas D. wird weiterhin vermisst. Wer kann Hinweise darauf geben, wo sich der 36-Jährige aufhält?

Der Mendener Andreas D. bleibt weiterhin vermisst. Das erklärte Polizeisprecher Marcel Dilling am Montag auf Nachfrage der Westfalenpost.

Wie sein Bruder gegenüber der Westfalenpost berichtet, ist der 36-Jährige seit Dienstag vergangener Woche (1. Juni) verschwunden.

Der Mendener Andreas D. wird weiterhin vermisst. Foto: Privat / Polizei MK

Am Donnerstag (Fronleichnam, 3. Juni) ging bei der Polizei die Vermisstenanzeige ein. „Wir haben nach wie vor keinerlei Anhaltspunkte, wo er sich aufhält“, sagt Marcel Dilling. Es gebe auch keinerlei Hinweise, warum Andreas D. verschwunden ist. Sicher sei indes, dass derzeit nichts auf ein Kapitalverbrechen schließen lässt.

Zuletzt in Fröndenberg gesehen

Andreas D. wohnt, so berichtet die Polizei, im Mendener Stadtteil Platte Heide. Er sei zuletzt in der Kleingartenanlage Klingelbach in Fröndenberg gesehen worden. Der Bruder des Vermissten erklärt gegenüber der WP-Redaktion, dass Andreas D. seine Wohnungsschlüssel „am Tag seines Verschwindens am 1. Juni in Fröndenberg, wo er das letzte Mal gesehen wurde, zurückgelassen“ habe. Diese seien „in der Obhut seiner Familie“.

Der Vermisste ist 1,90 Meter groß, 100 Kilogramm schwer und hat laut Polizei „auffällig rote Haare, eine sehr helle Haut und ein sichtbare Narbe am Kinn“. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens sei er mit Shorts und Crocs bekleidet gewesen.

Laut Polizei ist eine Fremd- und Eigengefährdung bei der Nichteinnahme seiner Medikamente nicht auszuschließen. Deshalb bittet die Polizei: Wenn jemand Andreas D. sieht, soll die Notrufnummer 110 angerufen werden.

