Fröndenberg Nele Eickhoff ist Pferde-Osteopathin für Tiere und hat auf dem Therapiehof am Wiesengrund eine Solekammer für Tiere eröffnet.

Stille. Blaues Licht. Völlig ruhig stehen die beiden Stuten Kee und Moonlight Shadow im Raum nebeneinander, nur getrennt durch eine halbhohe Wand. Die Tiere blicken sich immer wieder an, verhalten sich entspannt. Sie umgibt ein leichter Nebel, der immer dichter wird. Ihre Nüstern bewegen sich leicht. Die Luft schmeckt salzig. Denn die Pferde stehen in der neuen Solekammer des Therapiehofes am Wiesengrund. Pferde-Osteopathin Nele Eickhoff bietet dort außer Wellness auch heilende Behandlungen für erkrankte Tiere an.

Nele Eickhoff ist Pferde-Osteopathin (vorne) und kümmert sich um kranke Tiere. Kundin und Freundin Vanessa Faber (pinke Jacke) nutzt das Angebot mit ihrem Pferd Moonlight Shadow. Foto: Jennifer Wirth / WP

Stallklima ist wichtig für die Gesundheit der Pferde

Petra und Heinz Brüngel gehört der fünf Hektar große Hof an der Ostbürener Straße. „Wir haben den Hof vor etwa zwölf Jahren übernommen“, sagt Heinz Brüngel. Gemeinsam mit seiner Frau bietet er unterschiedliche Boxen für Pferde an. „Wir legen Wert auf ein gesundes Stallklima“, erklärt er. Sie setzen auf sogenannte Paddocks, also Auslauf an der frischen Luft vor den Pferdeboxen. Es gebe weniger Staub im Inneren und große Außenbereiche.

Nele Eickhoff fragt vor einer Weile an, ob eine Box für ihr Pferd frei ist. Daraus wird schnell mehr. Mittlerweile lebt und arbeitet die 31-Jährige auf dem Hof. Sie ist gelernte Bürokauffrau und hat komplett umgesattelt. Weil ihr Pferd krank ist und Tierärzte ihr irgendwann nicht mehr weiterhelfen können, beschäftigt sich Nele Eickhoff mit Traditioneller Chinesischer Medizin, kurz TCM. Dann macht sie eine Ausbildung zur Pferde-Osteopathin. Damit hat sie sich nun selbstständig gemacht.

Problem bei Solekammer-Anhängern: Manche Pferde haben Angst

Nele Eickhoffs Stute Kee leidet am Headshaking und Sommerekzemen. Als letzte Chance gegen das krankhafte Kopfschütteln empfehlen Tierärzte das Durchtrennen der Gesichtsnerven des Pferdes. Das kommt für Nele Eickhoff nicht infrage: Nach ihren Fortbildungen legt sie selbst Hand an - und Kee geht es besser. Mittlerweile bietet sie viele unterschiedliche Behandlungen an und betreut beispielsweise in einer speziellen Reha-Box auch Pferde, die sich nach einer Operation regenerieren müssen und Pflege brauchen. Auch Physiotherapie und eine Therapie mit Laser oder Blutegeln ist möglich.

„Wir sind immer offen für Neues“, sagt Petra Brüngel. „Was heilt, das hilft“, sagt sie. Als die Idee für eine Pferde-Solekammer aufkommt, zögert sie nicht lange. Denn etwas Ähnliches gebe es in Fröndenberg nicht stationär. Lediglich mobile Sole-Anhänger gebe es in der Nähe, doch nicht jedes Tier gehe gerne und stressfrei in einen Anhänger. In der rund 30 Quadratmeter großen Kammer auf dem Hof strömt fünfprozentige Sole durch eine Öffnung in der Wand. Seit wenigen Wochen gibt es das Angebot, die Nachfrage ist bereits gut, sagt Nele Eickhoff.

In Fröndenberg ist eine Pferde-Solekammer eröffnet worden: In einem kleinen Nebenraum können die Halter der Tiere sitzen. Foto: Jennifer Wirth / WP

Solekammer hilft bei Asthma oder ähnlichen Erkrankungen

Die Tiere werden festgemacht, die Halter können sich in einen kleinen Nebenraum setzen und ihre Tiere durch ein Fenster beobachten. „Da kann man auch mal ein Sektchen trinken“, sagt Heinz Brüngel und grinst. Die Tierhalter können natürlich auch in der Box bei ihrem Tier bleiben, wenn sie das vorziehen. Denn was für das Pferd gut ist, ist auch für Menschen hilfreich. Und mehr noch: Auch andere Tiere mit Asthma oder ähnlichen Erkrankungen sind in der Solekammer willkommen. Denn durch die Verneblung von Sole wird die Lunge der Tiere befeuchtet und der zähe Schleim verflüssigt. Das Abhusten werde dadurch leichter. Zusätzlich habe die salzige Luft eine desinfizierende Wirkung, auch für die Haut.

Je mehr Sole als Nebel in die Solekammer strömt, umso ruhiger werden die beiden Stuten Kee und Moonlight Shadow. Die strecken ihre Köpfe in Richtung der Öffnung und genießen. Nach rund 30 Minuten ist die aktuell 25 Euro teure Sitzung vorbei und Nele Eickhoff öffnet die Türen. Die Tiere verlassen die Kammer und die 31-Jährige legt los mit der Reinigung und dem Desinfizieren der Kammer. „Man kann die Tiere mit unterschiedlichen Erkrankungen nicht mischen“, sagt sie. Die Übertragung von Krankheiten soll natürlich verhindert werden. Und die beiden Pferde? Sie sehen zufrieden aus - genau wie Nele Eickhoff.

Kontakt und Anfragen über Nele Eickhoff: 01520 2106525 oder info@eickhoff-tcm.de.

