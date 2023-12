Krippenbauer Karl-Heinz Müller aus Fröndenberg-Langschede mit einer Krippe, die er in ein Laternengehäuse eingebaut hat.

Krippenbauer Wenn sich biblische Geschichte in einer Laterne präsentiert

Langschede Handgemacht, detailgetreu, individuell, eine große Leidenschaft des Fröndenbergers Karl-Heinz Müller neben seinen Hühnern ist der Krippenbau

In Truhen, in TV-Gehäusen, in Laternen, alles dient als Rahmen, die Fantasie des ehemaligen Schreiners ist mehr als vielfältig: Nur außergewöhnliche Krippen sind für Karl-Heinz Müller perfekte Krippen.

Erstmals kam der Langscheder vor 43 Jahren mit seinem künftigen Hobby n Berührung: „Meine erste Tochter Melanie wurde im Februar geboren und war vom weihnachtlichen Glanz ganz begeistert.“ Also wollte er dem Mädchen eine Freude machen und ihr eine Krippe schenken. „Eine aus dem Handel sollte es aber nicht sein. Also wurde geplant, gesägt und geleimt. Für mich als Handwerker war es nicht die große Herausforderung, auch wenn ich bereits damals große Ansprüche an mich selbst stellte“, muss der 71-jährige im Rückblick schmunzeln.

Krippen sollten schiefe Fensterläden haben

Damals erkannte er aber bereits Fehler: „Ich habe exakt gebaut, alles genau im Winkel und so.“ Das fertige Produkt werde dann aber viel zu steril, Ecken und Kanten solle ein Stall haben, mal einen schiefen Fensterladen, und erst dann gewinnt die Szene an Individualität.

Nach dieser ersten Annäherung wurde allerdings die Bastelei wieder in die Schublade gesteckt: „Ich war lange Zeit selbstständiger Modellschreiner, hatte reichlich andere Sachen zu tun und war ausgelastet.“ Vor zehn Jahren entdeckte er dann wieder sein Talent. Schließlich gab es drei weitere Töchter, die versorgt werden wollten. Was ganz Spezielles war angedacht, doch was? „Ich recherchierte im Internet und habe beim Modelleisenbahnbau eine Anlage entdeckt, die mit auf Reisen genommen werden konnte, fest in einem Koffer installiert“, eine spontane Idee war geboren.

Alte Holztruhen als ideale Rahmen

Im Reisegepäck sollte die Krippe nicht verschwinden, alte Holztruhen wären jedoch die ideale Basis. Tatsächlich wurden im Netz geeignete Exemplare erworben. Die Aktion startete.

Voraussetzung war allerdings, dass bis auf die Figuren („Ich bin kein Holzschnitzer“) nur echte Handarbeit zählte. Am Anfang stand die Planung, denn die komplette Szene musste in die Kiste passen, die Höhe war schwierig. „Schließt der Deckel nicht, macht alles keinen Sinn“, präzisiert Müller das Problem. Zudem sollte das Gebilde schnell und praktisch herauskommen. Die Lösung: An beiden Querseiten Bänder befestigen, ziehen und einhaken, fertig. Zum Verstauen einfach lösen und schon verschwand alles.

Blickfang im Wohnzimmer: Diese Krippe hat Karl-Heinz Müller für sich selbst gebaut. Foto: Peter Benedickt / WP

Natürlich mit Beleuchtung, ans Netz anschließen und schon erstrahlen Eltern, Kind, Engel und Hirten mit ihren Tieren im gedämpften Licht.

Alles ist garantierte Handarbeit, nur die Figuren nicht

Schon ein Blick zeigt, dass der Hobbybauer extrem detailverliebt ist. Jeder Backstein ist genau herausgearbeitet, der Treppengeländer besteht entweder aus selbst geschnittenen Holzstäben oder bei der rustikalen Art aus kleinen Ästchen, eigenhändig gesammelt. Den Dachgiebel verzieren exakt gesägte Stäbchen, der Fußboden als Mosaik besteht aus kleinsten Holzplättchen, Säulen und Felsen sind aus Styropor geschnitten, mit einem Schwamm auf alt getrimmt, dazu entsprechend farblich abgesetzt.

Es sind nicht nur Truhen, die als Träger genutzt werde, in einem ausgeschlachtetes TV-Gerät wirkt die biblische Szene perfekt, ebenso wie in Laternengehäusen. Dabei kommen schnell bis zu 60 Stunden Arbeit zusammen, bei den größeren Krippen gern auch mal die doppelte Zeit. „Meinen größten Ratgeber und Kritiker habe ich im Haus: meine Frau Angelika“, lacht Müller. Jeder Bau wird erst beendet, wenn ihr Okay kommt. „Frauen haben meist eine andere Sicht auf die Dinge als wir Männer. Deshalb ist mir jeder Tipp recht.“

Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken

Kein Exemplar gleicht dem anderen, viele Besonderheiten sind auf den ersten Blick nicht zu entdecken. So jagd auf dem Dachboden etwa eine Katze die Maus, ein Fuchs hinter dem Stall beobachtet die Gänse auf dem Teich, im gemauertem Backofen wartet das Brot. Es gibt immer Neues zu entdecken.

Deckel auf - da ist die Krippe: Für diese Truhe hatte Müller eine ganz besondere Idee. Foto: Peter Benedickt / WP

Ein gemeinsames Merkmal haben alle Werke: Immer läuft ein Bordercollie zwischen Ochs und Esel herum und dokumentieren damit seine Liebe zu den beiden Hunden „Chess“ und „Leo“.

Ganz gerührt erzählt Karl-Heinz Müller von dem Besuch in einer Spezialklinik für Rheumaerkrankungen, die er besuchen musste: „Da wurden Kinder behandelt, erst sechs, sieben Jahre alt.“ Er wollte ein bisschen Freude in den Alltag bringen und schenke der Abteilung eines seiner Exemplare. „So ein Strahlen in den Augen der jungen Menschen habe ich noch nie gesehen“, kommen ihm bei der Erinnerung selbst die Tränen.

„Wer eine Krippe haben möchte, kann mich unter Tel.: 0172/1655981 erreichen“, macht der Fröndenberger Werbung in eigener Sache. „Ich fertige aber auch nach individuellen Angaben.“ Es gibt auf alle Fälle die Garantie, nichts ist 08/15.

