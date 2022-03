Wer hilft? Aussortierte Schuhe erzielen Spenden für Ukraine

Menden. Der Ladies’ Circle Märkisches Sauerland ist ausgezeichnet worden und hofft auf Unterstützung bei Hilfsprojekt für die Ukraine.

Der Ladies’ Circle (LC) 49 Märkisches Sauerland ist während des Online-Halbjahrestreffens von Round Table Deutschland, Old Tablers Deutschland, Ladies’ Circle Deutschland und Tangent Clubs Deutschland mit dem Michael-Ellendorff-Preis der Stiftung Round Table Deutschland – Tabler Stiftung – und der Stiftung Ladies’ Circle Deutschland ausgezeichnet worden.

Die 2006 von Round Table Deutschland und Old Tablers Deutschland gegründete Stiftung fördert – gemeinsam mit der Unterstiftung Ladies’ Circle Deutschland – mit dem Preis jährlich Serviceprojekte der Tische, Circle und Clubs der vier Assoziationen für Kinder. Die lokalen Tische, Circle und Clubs bewerben sich um die Auszeichnung. Der Ladies’ Circle (LC) 49 Märkisches Sauerland hat die Urkunde und den Betrag von 750 Euro für das Projekt „Schwimmkurse für Kinder“ bekommen.

Kinder aus einkommensschwachen Familien werden gefördert

Das ist das lokale Serviceprojekt: In Zusammenarbeit mit der Schwimmschule „Gut Nass“ werden Kinder aus einkommensschwachen Familien gefördert, so dass sie in diesen Kursen mindestens das Seepferdchen erhalten. Zwei Kinder haben mittlerweile sogar schon das silberne Abzeichen erhalten.

Insgesamt wurden von der Tabler Stiftung 16.900 Euro im Rahmen des Michael-Ellendorff-Preises 2021/2022 übergeben – an insgesamt neun Preisträger. Das Geld wird von den lokalen Tischen/Circles/Clubs für das ausgezeichnete Projekt verwendet, das auf diese Weise besonders gefördert werden soll.

Weitere Informationen zur Tabler Stiftung gibt es unter www.tablerstiftung.de. Informationen und Kontakt zum LC 49 unter maerkischessauerland.ladiescircle.de/ oder in den sozialen Medien.

Motto „Gutes tun mit gebrauchten Schuhen“

Der März steht beim LC 49 unter dem Motto „Gutes tun mit gebrauchten Schuhen“. In Zusammenarbeit mit den Organisationen Shuuz und Kolping Recycling sammelt der LC im gesamten März gebrauchte Schuhe, um die dadurch erzielten Spenden für die aktuell durch die Kriegssituation in der Ukraine betroffenen Menschen spenden zu können. Durch die bereits jahrelang bestehende Verbindung des Weihnachtspäckchenkonvois mit der Ukraine seien bereits nach wenigen Tagen über 1.014.000 Euro (Stand vom Wochenende) und viele Hilfsgüter in dem Netzwerk generiert worden.

Der erste Lkw mit medizinischen Hilfsgütern ist bereits unterwegs, die nächsten stehen in den Startlöchern (weitere Infos unter www.freundehelfenkonvoi.de).

Wer unterstützen will, kann seinen Schuhschrank nach nicht mehr benötigten Schuhen durchforsten und andere Menschen ebenfalls hierzu motivieren: „Dann packen Sie am besten alles in einen großen Karton und senden uns eine Email an lc49@ladiescircle.de, damit wir diesen bei Ihnen abholen können. Je schwerer die Schuhe sind, desto mehr Spenden können wir erzielen, da nach Gewicht abgerechnet wird. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung.“

