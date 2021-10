Werler Autofahrerin schiebt zwei Mendener Pkw aufeinander

Menden/Wickede. Ein Werlerin (34) fährt in Wickede auf eine Kreuzung, übersieht aber das Stau-Ende. Die Folgen sind weitreichend. Sie selbst wird verletzt.

Gleich zwei Mendener Autofahrer waren am Mittwochnachmittag in Wickede an einem schweren Autounfall beteiligt. Verursacherin war laut Polizeibericht eine Werlerin (34), die an der Kreuzung Wickeder Straße (B63)/Haarweg für einen Auffahrunfall sorgte. Gegen 17.10 Uhr war die Fahrerin mit ihrem VW aus Richtung Werl kommend auf der Wickeder Straße unterwegs, als sie kurz vor der Kreuzung ein Stau-Ende übersah.

Eine Verletzte, zwei Autos haben nur noch Schrottwert

Mit großer Wucht prallte der Volkswagen ins Heck des Mercedes-Benz eines 64-jährigen Mendeners. Dieser Wagen wurde noch gegen den davor stehenden BMW eines 30-jährigen Autofahrers aus Menden geschoben. Die Werlerin musste leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrer aus der Hönnestadt blieben unverletzt. Die Polizei bewertet den VW und den Mercedes als Totalschäden.

