Wettbewerb vor Start: WP sucht die Königin des Hönnetals

Marie Korte aus der Lürbke, hier mit ihrem Königinnen-Gatten Stefan Kemper, hat 2017 als WP-Hönnetalkönigin auch den Gesamtwettbewerb gewonnen. Es wird also wieder mal Zeit!

Menden/Balve/Fröndenberg. Elf Schützenköniginnen aus Menden und Balve sind schon dabei, weitere dürfen gerne noch folgen: Die WP-Schützenkönigin vor der Start.

Bisher sind elf Hönnetal-Königinnen für den großen WP-Wettbewerb gemeldet, neun aus Menden und zwei aus Balve. Das ist schon ein toller Erfolg, aber womöglich geht ja noch mehr. Zum elften Mal sucht die WESTFALENPOST die Schützenkönigin des Jahres! Alle Schützenvereine und Bruderschaften aus unserem Verbreitungsgebiet können dafür sich mit ihrer Königin bewerben. Vom 21. September bis zum 18. Oktober stimmt dann die ganze Region online und kostenlos darüber ab, wer den Titel „WP-Königin 2023“ erringen soll.

Wie der Wettbewerb abläuft: Am 21. September geht es richtig los!

Die Qualifikation: In der Quali-Phase kann von Donnerstag, 21. September ab 12 Uhr bis zum 5. Oktober um 12 Uhr je Verein täglich abgestimmt werden. Ganz wichtig: Schützenvereine können sich noch während der Qualifikation weiterhin mit ihrer Königin bewerben. Das hat es immer wieder gegeben, und einige nachgemeldete Vereine haben dennoch hervorragend abgeschnitten.

Die Regionalfinals: Von Donnerstag, 5. Oktober um 12 Uhr bis Dienstag, 10. Oktober um 12 Uhr findet das Regionalfinale der zehn bestplatzierten Vereine pro Region statt. Jede Finalistin startet erneut mit null Stimmen. Im Regionalfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode abgestimmt werden. Auch via WP-Zeitungscoupon ist eine Stimmabgabe möglich. Die Stimmenstände werden im Regionalfinale nicht mehr live angezeigt.

In den Regionalfinals wird die Publikumswahl durch ein Juryvotum ergänzt: Das Endergebnis setzt sich zu 75 Prozent aus Publikumsstimmen und 25 Prozent Juryvotum zusammen. Am 13. Oktober 2023 werden die Ergebnisse der Regionalfinals in der WESTFALENPOST und auf der Website veröffentlicht. Dann stehen die WP-Königinnen aus den sieben Regionen Hagen & Ennepe-Ruhr, Brilon, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, Meschede, Hönnetal und Olpe fest!

Das Superfinale: Vom Montag, 16. Oktober um 12 Uhr bis Mittwoch, 18. Oktober um 12 Uhr läuft das Superfinale der sieben Regionalgewinnerinnen. Im Superfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode abgestimmt werden. Auch im Superfinale kann zusätzlich per Zeitungscoupon abgestimmt werden. Die Stimmenstände sind im Superfinale nicht sichtbar.

Die WP-Königin 2023 wird am 22. Oktober im Rahmen eines großen Festakts in Meschede gekrönt!

Die Preise Die sieben Regionalgewinnerinnen erhalten je 500 Euro Zuschuss für ein Kleid und 120 Liter Veltins für eine Hofstaatparty. Und unter allen, die für ihre Schützenkönigin abstimmen, werden Sachpreise verlost!

Viele der Mendener und Balver Vereine und Bruderschaften zählen zu den ganz treuen „Königinnenmachern“ in der Region. St. Hubertus Lürbke war alle elf Male dabei, der BSV Halingen und St. Sebastianus Balve bereits zehn Mal. Ehrensache, dass sie ihre Majestäten auch diesmal wieder angemeldet haben! Gleiches gilt für den BuSV Hüingsen, der es auf insgesamt neun Teilnahmen bringt. Acht Mal im Rennen war St. Sebastianus Schwitten, dicht gefolgt von Hubertus-Nord und den Brockhausenern mit jeweils sieben Teilnahmen. Der BSB ist immerhin zum dritten Mal dabei.

WP-Königin: Zum Saison-Ausklang die Chance auf noch mehr Vereinsleben

Das sind Zahlen, die zeigen, dass die Vereine sehr wohl erkennen, welche Chancen die WP-Königin neben der Aussicht auf Preise und Bekanntheitsgrad bietet: Der Wettbewerb mobilisiert auch nach dem Schützenfest den gesamten Verein noch einmal und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl – gerade wenn man gemeinsam etwas unternimmt, um auf Stimmenfang zu gehen. Dafür gibt es aus der Vergangenheit schon tolle Beispiele: Sogar in einem Bundesligastadion wurde per Ansage um Stimmen geworben!

