Wie der Brexit für einen Mendener langsam zur Realität wird

ARCHIV - 24.06.2016, Großbritannien, London: Britische Fahnen wehen vor dem berühmten Uhrturm Big Ben. Das britische Parlament stimmt am Mittwoch (30.12.2020) über den Brexit-Handelspakt mit der Europäischen Union ab. Beide Kammern sollen die Vereinbarung innerhalb weniger Stunden abnicken. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Menden Martin Smith erinnert sich noch gut an den Tag des Referendums. Doch insgeheim hofft er auf eine Kehrtwende in der Zukunft.

Martin Smith erinnert sich noch gut an den 23. Juni 2016. Damals blickte nicht nur der Mendener, sondern große Teile Europas nach Großbritannien. Mit einer knappen Mehrheit stimmten die Briten für den Austritt aus der EU. Nun ist der Tag des Austritts nach zähen Verhandlungen gekommen.

"Ich hatte immer die Hoffnung, dass die Briten merken, dass es ein Fehler ist", sagt der Mendener Martin Smith. Er selbst ist stets gegen den Austritt gewesen. Doch in den Jahren vor dem Referendum sei vieles in seinem Heimatland schief gelaufen. Der frühere Premier, David Cameron, habe sich schlichtweg verzettelt, als "er die Konservativen beruhigen wollte". Nun, da der Tag des Austritts mit einem Deal in letzter Minute bevorsteht, ist aus einem reinen Abstimmungsergebnis bald Realität geworden.

Der Brexit und seine Folgen

Dass es den Kontakt zu seiner Familie erschwert, glaube Smith indes nicht. Mit einem Reisepass - und in Anbetracht des Abkommens zwischen EU und Großbritannien - werde es kaum Probleme bei der Einreise geben. Das könnte auch langen Staus an den Häfen in Calais und Dover vorbeugen.

Viel mehr Sorge als Einreiseformalitäten bereitet Smith jedoch das Zeichen des Brexits in die Welt. Sollten weitere EU-Staaten dem Beispiel folgen, könne das zum Problem werden. Und solche Vorhaben sind nicht einmal unrealistisch. Das schottische Regionalparlament hat bereits angekündigt, ein weiteres Referendum zum Verbleib im Vereinten Königreich anstreben zu wollen.