Wiedereröffnung des Mendener Kinos bleibt derzeit ungewiss

Wer die Nummer des Mendener Kinos wählt, bekommt seit Wochen die Ansage „Die gewählte Nummer ist nicht vergeben“. Macht das Mendener Kino nach der coronabedingten Schließung überhaupt wieder irgendwann auf?

Theoretisch dürfen Kinos in Nordrhein-Westfalen seit Ende Mai wieder öffnen. Nicht alle Lichtspielhäuser gingen damals direkt wieder an den Start – auch, weil Block-Buster fehlten. So waren Filmstarts von Besuchermagneten wie der Disney-Film „Mulan“ verschoben worden. Doch während andere Kinos mittlerweile längst wieder geöffnet haben, bleibt es im Palast-Theater an der Twiete in Menden nach wie vor dunkel.

Kunden erreichen niemanden

Gute Bewertungen für Einrichtung in der Twiete Viele Mendener bedauern in diversen Gruppen auf Facebook, dass das heimische Kino in der Twiete seit Monaten geschlossen ist. Auf Facebook und bei Google bekommt das heimische Kino seit vielen Jahren gute Bewertungen.

Auf Facebook rätselten Kunden kürzlich, was sie mit gekauften Kino-Gutscheinen machen können – und ärgerten sich: Telefonisch sei niemand zu erreichen, und „auf E-Mails wird nicht geantwortet. Haben nämlich noch ein paar Gutscheine und ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch einlösen kann“, schrieb eine Userin.

Das Kino in Menden ist derzeit geschlossen. Foto: Corinna Schutzeichel / WP

„Liebe Kunden, leider bleibt unser Kino vorerst noch geschlossen. Wir bitten um Verständnis“, steht auf einem Zettel, der derzeit an der Eingangstür hängt. Und wer sich anhand der Filmplakate, die – wie seit vielen Jahren – in dem Schaufenster in der kleinen Seitenstraße (Wennemar-Schmittmann-Straße) hängen, über die neuen Starts informieren will, wird darauf hingewiesen: „Achtung! Diese Plakate sind nur Dekoration. Sie sind für keine Spielzeit bestimmt.“

„Wir geben uns Mühe, das Kino wieder ans Laufen zu bringen“, sagt Antoinette Lumberg-Boos, der nach eigener Aussage die Hälfte des Kinos gehört, auf Nachfrage der Westfalenpost . Es tue ihr „in der Seele weh“, dass das Kino derzeit noch geschlossen sei.

Die beiden anderen Kinos (Radevormwald und Schwelm), die sie aufgebaut hat und die mittlerweile ihrem Sohn gehören, seien wieder geöffnet, „aber die laufen auch nicht bombastisch“ – wie in vielen Lichtspielhäusern seien hier die Auswirkungen der Corona-Pandemie an den Umsätzen ablesbar.

Kein Datum

Sie wolle „alles tun, damit das Kino in Menden bald wieder aufmachen kann“, sagt Antoinette Lumberg-Boos und zeigt sich optimistisch. Ein Datum könne sie nicht nennen.

Alexandra Schilling, die zweite Eigentümerin des Kinos, sagt zur Frage nach einer möglichen Wiedereröffnung: „Das dauert noch ein bisschen, es gibt noch keine Entscheidung.“ Sie finde die Situation „sehr schade“. Alles sei derzeit „total ungewiss“, mehr könne sie im Moment nicht dazu sagen.

