Wilde nächtliche Flucht vor der Polizei in Menden

Menden In einem Auto mit falschem Kennzeichen sind mehrere Personen in Menden unterwegs. Als die Polizei sie stoppen will, hauen alle ab.

In einem Kleinwagen mit falschem Kennzeichen sind am späten Freitagabend mehrere Personen in Menden unterwegs. Als die Polizei den Wagen im Industriegebiet an der Hämmerstraße anhalten will, kommt es erst zu einer Verfolgungsjagd mit dem Streifenwagen und schließlich zu einer wilden Flucht der Insassen in alle Himmelsrichtungen.

Alles beginnt als ganz normale Verkehrskontrolle in Hämmer

Die Mendener Polizei wollte mit dem Opel Corsa gegen 23.30 Uhr ursprünglich eine ganz normale Verkehrskontrolle durchführen. Der Fahrzeugführer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Polizei. Stattdessen beschleunigte er stark und versuchte dem hinter ihm her fahrenden Streifenwagen zu entkommen. Das Fahrzeug wurde bis nach Fröndenberg verfolgt, wo es in eine Sackgasse fuhr und stehen blieb.

Sackgasse in Fröndenberg: Insassen springen aus dem Wagen

Die Insassen sprangen daraufhin aus dem Wagen und rannten in alle Himmelsrichtungen davon. Eine Person konnte aber noch vor Ort durch die Polizei gefasst werden, eine weitere Person wurde im Rahmen der Nahbereichsfahndung aufgegriffen. Der Fahrer des unversicherten und falsch etikettierten Wagens konnte aber entkommen.

Kennzeichen am Corsa schon 2019 als verloren gemeldet

Die Polizei Menden ermittelt jetzt vorläufig wegen Straftaten gegen das Pflichtversicherungs- und das Kfz-Steuergesetz. Denn das hinten angebrachte Kennzeichen war seit 2019 als verloren gemeldet geworden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

