Wilhelmshöhe Menden: Erstmals seit Corona wieder Kultur

Menden. Comedian Faisal Kawusi ist im Oktober zu Gast auf der Wilhelmshöhe Menden. Statt 750 sind wegen der Corona-Auflagen nur 200 Zuschauer zugelassen.

Es gibt zum ersten Mal seit der Corona-Krise wieder Kultur in der alten Dame Wilhelmshöhe in Menden. Am Samstag, 3. Oktober, gastiert dort um 20 Uhr der Starcomedian Faisal Kawusi. Das teilt Moritz Kickermann für den Veranstalter Phono-Forum mit.

Das Phono-Forum möchte mit diesem Comedyabend einen Lichtblick in dieser Krise setzen. Damit solle auch gezeigt werden, dass Kultur ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist, erklärt Moritz Kickermann dazu. „Da alle Beteiligten erhebliche Abstriche gemacht haben, kann dieser Abend realisiert werden“, betont er.

Ein aufwendiges und bereits erprobtes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept sowie eine von 750 auf 200 Zuschauer reduzierte Sitzplatzkapazität ermöglichen dabei die Show des TV-Stars. In enger Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt Menden sei es dem Phono-Forum gelungen, ein umfangreiches und Corona-konformes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept genehmigt zu bekommen, welches ein hohes Maß an Sicherheit für Besucherinnen und Besucher, Künstler und Mitarbeiter gewährleiste, erläutert Moritz Kickermann.

Jede zweite Stuhlreihe bleibt leer und neben jeder Besuchergruppe wird ein Platz freigelassen. Vor dem Eingang und in der Halle gilt die Pflicht der Mund-Nasen-Bedeckung.

Einbahn-Regelung

Lediglich auf dem Sitzplatz ist es erlaubt, die Maske abzulegen. Personalisierte Sitzplätze sichern eine eventuelle Rückverfolgung. Das entsprechende Formular kann vorab auf www.phono-forum.de heruntergeladen werden.

Außerdem sorgt eine Einbahnstraßenregelung auch für eine kontaktlose Begehung in der Halle. Desinfektionsspender werden zusätzlich an diversen Plätzen aufgestellt.

Faisal Kawusi, der an diesem Abend auf der Bühne stehen wird, ist und bleibt der sympathische Afghane von nebenan: Der 29- jährige Comedian startet mit seinem zweiten Soloprogramm „Anarchie“ durch. Darin nimmt Faisal kein Blatt vor den Mund und setzt sich auf seine charmante Art und Weise mit den Dingen auseinander, die er tagtäglich selbst erlebt.

Faisal Kawusi: Absurde Geschichten und große Pointen

Absurde Geschichten und große Pointen sind vorprogrammiert, wenn sich das Ausnahmetalent der deutschen Comedyszene den Tabuthemen unserer Gesellschaft widmet. In seinem zweiten Programm erzählt Faisal anschaulich von den zahlreichen Vorurteilen, mit denen das Comedy-Schwergewicht konfrontiert wird. Wie sieht der Alltag eines Afghanen in Deutschland aus? Mit welchen Klischees muss er sich immer wieder auseinandersetzen? Das alles und noch viel mehr erzählt uns Faisal mit einer großen Portion schwarzem Humor. So, wie es nur jemand kann, der all dies am eigenen großen Leib erfahren hat. Lustig, selbstironisch, liebenswürdig und ziemlich frech.

Resttickets und weitere Infos unter www.phono-forum.de und unter 02373-5351.