Winterdorf steht und Mendener Winter kommt mit 2G

Menden. Verzichten müssen die Besucher in Menden nicht auf den Mendener Winter. Allerdings gelten bestimmte Regeln und es wird kontrolliert.

Ein Klaps auf den großen roten Knopf und die Lichter in der Innenstadt springen an: Das Winterdorf in der Innenstadt ist seit Montagnachmittag offiziell eröffnet. Und auch der Mendener Winter darf stattfinden. Das Stadtmarketing und Bürgermeister Roland Schröder freuen sich, dass trotz Corona etwas Weihnachtsstimmung möglich ist.

Vier Buden, ein Karussell, 60 Tannenbäume und jede Menge Lichter verschönern die Mendener Innenstadt jetzt zur Vorweihnachtszeit. Das Winterdorf steht – wenn auch entzerrt. „Wir hätten es sonst natürlich komprimierter gemacht“, sagt Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing. Das wäre heimeliger geworden. Doch so wie es jetzt ist, hat es auch Vorteile: „Das Winterdorf könnte auch während eines Lockdowns stattfinden.“ Selbst wenn man quasi vom Schlimmsten ausgehe: Das Dorf sei so konzipiert, dass es nicht als Weihnachtsmarkt gelte. Somit greife auch die 2G-Regel dort nicht. „Das Stadtmarketing versucht hier ein Angebot zu machen, obwohl es schwierig ist in diesen Zeiten. Und das finde ich klasse“, sagt auch Bürgermeister Roland Schröder, der gemeinsam mit Melanie Kersting und Jenni Gröhlich den Startschuss gibt. Die ersten Interessierten bummeln am Montagnachmittag bereits durch die Stadt, gönnen sich einen Glühwein oder drehen eine Runde auf dem Karussell. Hardy´s Jazzband, verkleidet als Weihnachtsmänner, spielt voller Elan passende Weihnachtsklänge.

Jazzmusik im Weihnachtsstil. Foto: Jennifer Wirth / WP

Abgespecktes Programm beim Mendener Winter

Aber die neue Coronaschutzverordnung hat natürlich auch Konsequenzen für denMendener Winter am ersten Dezemberwochenende, 3. bis 5. Dezember. Entzerren allein, reicht hier nicht. „Wir mussten abspecken“, sagt Jenni Gröhlich. Das Abendprogramm ist gestrichen. Keine Partybands, keine Abba-Band, keine Almhütte, kein Kinderzelt mit Lebkuchenherzen. Dafür aber Stände, Walking-Akts und der erste Mendener Biathlon. „Wir haben das Beste daraus gemacht.“

Melanie Kersting ergänzt: „Da blutet einem das Herz. Wir haben viel Arbeit in das Programm gesteckt.“ Erst im Oktober hatte das Team alles fixiert – in der Hoffnung, dass des Event so stattfinden könne. Daraus wird leider nichts. Aber verzichten müssen Besucher auf das Fest trotzdem nicht. „Los geht es am Freitag ohne offizielles Statement“, sagt Jenni Gröhlich. Zehn Stände wird es vor dem Alten Rathaus geben – zusätzlich zur winterlichen Meile. Es gilt 2G, Besucher bekommen gegen Vorlage von Personalausweis und Impfnachweis ein Bändchen, mit dem sie an den Ständen bestellen können. „Es gibt keinen Verkauf ohne Bändchen und wir sind mit dem Ordnungsamt verstärkt in Einsatz. Jeder soll sich darauf verlassen können, dass es sicher ist“, sagt Roland Schröder. „Elsa und Olaf von Frozen kommen vorbei und es wird noch einen zusätzlichen bewegten Kinderakt geben.“

Trotz der vielen Einschränkungen soll das weihnachtliche Gefühl nicht zu kurz kommen: „So eine geile Tanne hatten wir bestimmt zehn Jahre nicht“, sagt Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing mit Blick auf das Prachtexemplar, das jetzt auf dem Balkon des Alten Rathauses glänzt.

INFO:

Der 1. Mendener Biathlon an der St. Vincenz Kirche wird stattfinden – Sonntag, 5. Dezember. 25 Teams haben sich angemeldet. „Das ist der Wahnsinn. Das schaffen nicht viele Städte“, sagt Jenni Gröhlich. Auch hier gilt 2G.

Außerdem wird an dem gesamten Wochenende ein Nikolaus im Einsatz sein und es gibt verschiedene Aktionen. Kinder können beispielsweise bereits jetzt an der Stiefelaktion teilnehmen: Einfach Stiefel in einem teilnehmenden Geschäft abgeben und dann am 5. Dezember gefüllt wiederbekommen.

