Menden. Regenbogen-Treppe an der Gesamtschul wieder verunstaltet. Polizei sucht Vandalen. Schulleiter findet klare Worte.

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen die Außentreppe der städtischen Gesamtschule an der Windthorststraße erneut mit Graffiti beschmiert. Die Polizei fragt jetzt: Wer hat die Täter gesehen? Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Schulleiter ist wütend: Vandalismus mit Fußtritten gegen Vielfalt zu verstehen

Auch die Gesamtschule meldet sich jetzt und ist erschüttert. Schulleiter Ralf Goldschmidt findet klare Worte: „Nach der ersten Verunstaltung unserer Treppe der Vielfalt waren wir von erschrocken, geschockt, verärgert, wütend bis traurig. Menschen äußern ihre Kritik gegen unser Bekenntnis zur Vielfalt mit Sachbeschädigung, symbolisch ist das mit „Fußtritten“ zu vergleichen. Wir haben in Menden so unglaublich viel Rückenwind für unsere Haltung, unseren Mut – Courage eben – erhalten, die uns stolz macht. Wir fühlen uns bestätigt, Vielfalt ist etwas sehr Positives!“, so Ralf Goldschmidt.

Schule will Treppe „so oft wie nötig wiederherstellen“

Und weiter: „Nun haben in der Nacht zu Montag wieder Schmierer zugeschlagen, die Treppe ist wieder verunstaltet worden. Doch wer meint, dass wir aufgeben, irrt gewaltig! Wir werden uns der aggressiven Ablehnung entgegenstellen. Die Treppe wird so oft wie nötig wiederhergestellt! Vielleicht kommen die Gegner doch auf demokratischen Boden zurück und suchen das Gespräch. Wir sind bereit. Auch hier haben wir wieder viel Unterstützung und Rückhalt erfahren. Besonders die Politik hat sofort ihre Solidarität bekundet, wobei es bei Worten allein nicht bleiben wird.“

Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

