Wo am Wochenende in Fröndenberg Osterfeuer brennen

Fröndenberg. Das Wochenende wird heiß in Fröndenberg. Gleich an mehreren Orten brennen die Osterfeuer. Wir bieten eine Übersicht.

Es knistert, es knackt, die Flammen lodern gut drei Meter in die Höhe. Der kalte Wind fegt über den Platz. Auch an diesem Osterwochenende gibt es wieder Brauchtumsfeuer in der gesamten Ruhrstadt. Wir zeigen, wo die Osterfeuer in Fröndenberg in diesem Jahr lodern.

Osterfeuer sind Tradition, sie ziehen viele Menschen an und gehören zum Brauchtum der Region. Eine Tradition, die durch Corona zumindest ausgebremst wurde, nimmt auch in diesem Jahr wieder an Fahrt auf. Das bedeutet unterm Strich gleich zwei Osterfeuer mehr als noch im vergangenen Jahr. In Ardey und Bentrop können sich Besucherinnen und Besucher auf zusätzliche Veranstaltungen freuen. Dabei werden an beiden Stellen bekannte Traditionen wieder aufgenommen.

Die ordnungsrechtlichen Hürden für ein Osterfeuer sind seit Jahren hoch. „Eine eindeutige Brauchtumspflege ergibt sich aus der Tatsache, dass das Feuer von in der jeweiligen Ortsgemeinschaft verankerten Glaubensgemeinschaften, Organisationen oder Vereinen ausgerichtet wird und im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung für jedermann zugänglich ist“, heißt es dazu in der ordnungsbehördlichen Verordnung der Ruhrstadt. Bedeutet: Lediglich an den Orten, die bereits seit Jahren dazugehören, sind die Feuer erlaubt. Dass neue Osterfeuer hinzukommen, ist aus Sicht des Ordnungsamtes zumindest schwierig. Ohnehin sind die Veranstaltungen anzumelden – und das mindestens vier Wochen im Voraus. „Das Abbrennen eines Brauchtumsfeuers zu Ostern ist entweder am Karsamstag, am Ostersonntag oder am Ostermontag zulässig, und zwar jeweils in der Zeit von 18 bis 24 Uhr“, führt die Verordnung weiter aus.

Hier brennen die Osterfeuer am 8. April

In Bausenhagen am Evangelischen Friedhof legt die IG Bausenhagen los.

Ein Lagerfeuer einer Nachbarschaftsgemeinschaft gibt es in der Kaiserstraße 1 in Bentrop. Eine weitere Nachbarschaftsgemeinschaft lässt ein Feuer an der Windgatt 10 entfachen, eine weitere am Bentroper Weg 3.

Ebenfalls am Samstag gibt es ein Osterfeuer in Neimen, im Neimener Weg 4. Veranstalter ist eine Nachbarschaftsgemeinschaft.

Die Löschgruppe Frömern der Freiwilligen Feuerwehr brennt ein Osterfeuer auf einer Wiese des Hofs Pante, Bonekamp Ecke im Schelk, ab.

Die Fußballer des SV Langschede laden auf eine Wiese südlich der Ruhrkampfbahn ein.

Auch in Ardey wird’s heiß. Gleich zwei Nachbarschaftsgemeinschaften haben hier Feuer angemeldet: Eine an der Ardeyer Straße 31 auf der Wiese hinter dem Reitplatz; die andere auf der Wiese hinter dem Haus Westfeld 72.

Der Rassegeflügel-Zuchtverein lädt in Mitte zum Osterfeuer in der Ostbürener Straße.

In Ostbüren veranstaltet der Hundesportverein ein Osterfeuer auf dem Hof Gut Korten, Kessebürener Weg 20-24.

Hier brennen die Osterfeuer am 9. April

Auch am Ostersonntag lodern Flammen in Fröndenberg.

Die Löschgruppe Warmen lädt ein zum Osterfeuer, In der Ölmühle.

Die Dorfgemeinschaft Knübel veranstaltet ein Feuer auf der Hohenheide. Ort: Melcherts Tannengarten.

In Bentrop brennt am Neuenkamp 3 ein Feuer einer Nachbarschaftsgemeinschaft.

In Ardey brennen zwei Feuer. Zunächst legt eine Nachbarschaftsgemeinschaft an der Ardeyer Straße 30 los. Hinzu kommt ein Osterfeuer des Fördervereins der Löschgruppe Ardey am Hof zur Nieden, Feldstraße 5b.

Der Schützenverein brennt das Brauchtumsfeuer auf einer Wiese gegenüber der Hinteren Straße 6 in Dellwig ab.

In Altendorf in der Pappelallee 1 wird es heiß. Die Stadtteilkonferenz West lädt hierzu ein.

In Strickherdicke brennt ein Feuer einer Nachbargemeinschaft am Kleibusch 4.

Hier brennen die Osterfeuer am 10. April

Den Abschluss des heißen Osterwochenendes bildet der Reitverein Fritz-Sümmermann, Hubert-Biernat-Straße 11 in Strickherdicke.

