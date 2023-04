Wo die Hönnetalbahn gesprengt wird: Krimericks aus Menden

Menden/Balve. Der Mendener Helmut Rauer-Rohländer legt mit „Voll die Hönne" seinen zweiten Gedichtband vor. Was ihn so lesenswert macht.

Warum sollte für Lyrik nicht gelten, was für Schokolade selbstverständlich ist? „Quadratisch, praktisch, gut“, so lässt sich auch der jüngste Gedichtband des Mendener Journalisten Helmut Rauer-Rohländer treffend umschreiben. „Voll die Hönne“ heißt das Werk, das ab sofort in Menden erhältlich ist.

Buntes Büchlein mit Versen und Bildern im handlichen CD-Format

Das handliche Heftchen im mitnahmefreundlichen CD-Format für Zug- und Bahnleser bietet gut 50 Seiten voller knackig-frischer Verse. Wie schon bei Rauer-Rohländers Erstling „Kai und Kevin“ erinnern sie in ihrer Ironie und Verschmitztheit an Wilhelm Busch. Das Meiste ist denn auch im neuen Band leicht verdaulich, einiges wiegt jedoch durchaus schwerer. Als erster Appetithappen mag gleich der Vierzeiler zur Einleitung dienen: „Oft wird ein Fluss nur zugereimt, voll Heimatliebe zugeschleimt. Doch diesmal wird der Neider blasser. Die Reime liegen gut im Wasser.“

Liedtexte und Mini-Krimis: Autor hält viele Überraschungen parat

Weil Lieder nichts anderes sind als gesungene Verse, hat Rauer-Rohländer auch Songtexte verfasst. Nach der Melodie von „City of New Orleans“ besingt einer davon die Hönnetalbahn, und der Chronist erwischte sich soeben schon beim Mitsummen. Für das Lied „Die Hönne lebt“ legt Rauer-Rohländer einen Text vor, dem noch die Noten fehlen. Allen Leserinnen und Lesern, die ihm da weiterhelfen könnten, hinterlässt der Autor auf der letzten Seite seine Mail-Adresse.

Und weil das Auge bekanntlich mitisst, bietet „Voll die Hönne“ auch eine Reihe wunderbarer Aufnahmen unseres Heimatflüsschens. Diese Fotos von der Mündung bis zur Ruhr hat Rauer-Rohländer gemeinsam mit seiner Frau Petra Rohländer gemacht. Bei der Grafik half ihm die Schwester, und so ist das liebenswerte Bändchen aus dem Rauer-Rohländerschen Eigenverlag auch ein echtes Family Business.

Hönne-Fotos von der Quelle bis zur Mündung

Von der Quelle bis zur Mündung, viel Menden und Balve, eine Prise Neuenrade dazu: Das ist die regionale Rezeptur von „Voll die Hönne“, und zwar in Wort und Bild. Den Heimatbezug hat Rauer-Rohländer bewusst ausgewählt. Denn „Kai und Kevin“ fehlte dieses Lokalkolorit noch, und der Autor hofft jetzt ein Werk vorzulegen, das sich dank des Wiedererkennungswertes noch einmal deutlich besser verkauft. Auch hierzu eine Kostprobe, die Balver Herzen höher schlagen lässt: „Kein Zweifel, dass von wilden Tieren, die längst ausgestorben sind, heut wieder manche existieren. In Balve weiß das jedes Kind.“ Stimmt, das Mammut ist die Stadt des Optimums allgegenwärtig.

Für die Mendener ist indes auch vieles im Topf, wobei sich Rauer-Rohländer, den einst die Liebe nach Menden holte, hier sogar die Ortsteile vorknöpft: „Spezialeinheiten in Lendringsen jagen den Kioskräuber, dann bändig’n’sen.“

Gedanken über Hetze im Alltag

Dass ein Naturliebhaber sein muss, wer (s)einem Fluss so viele Gedanken widmet, versteht sich von selbst. Wer aber die Natur liebt, muss sich heutzutage auch weniger humorige Gedanken machen. Bei Helmut Rauer-Rohländer liest sich das dann so: „Wo früher mal die Hönne rauschte, und man dies Rauschen froh vernahm, vielleicht die Liebste noch umschlang, da hört man heut kein Rauschen mehr. Da lärmt nur noch der Kraftverkehr. Wo früher mal die Hönne rauschte, da hetzen wir an ihr vorbei. Statt dass man stehen blieb und lauschte. Macht uns die Schnelligkeit denn frei?“

„Krimericks“: Kurzweile Morde mit Versmaß

Eine weitere Besonderheit dieses kleinen Gedichtbandes voller Überraschungen sind die „Krimericks aus dem Hönnetal“. So nennt Rauer-Rohländer seine Mini-Krimis, die im Limerick-Versmaß gehalten sind. In den Krimericks wird nach Herzenslust gemeuchelt und gesprengt, gerne auch mal die Hönnetalbahn, es gibt die Salve in Balve und Volltrinkpausen in Volkringhausen. Der Frauenmörder von Menden geht um, und „ein Lüstling blickt in Klusenstein den Frauen in die Blusen rein“.

Mehr davon gefällig? Das Büchlein ist vorläufig nur in Menden zum Preis von 8,50 Euro ab sofort zu haben – in der Buchhandlung Daub, bei Eickhoff’s und bei „Madame Klunterbunt“. Auch in Balve soll es bald Anlaufstellen dafür geben.

