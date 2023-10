Wo und wie man spenden kann

In Deutschland leben aktuell rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenz. Die Tendenz ist steigend. Mit dem Bademantel als Symbol will die Stiftung DZNE auf diese Situation aufmerksam machen, zu Solidarität aufrufen und um Spenden für die Forschung werben. Dazu wurde am 1. September eine bundesweite Aktion begonnen – mit dem Namen #bademantelchallenge - Für ein Leben ohne Demenz.

Online-Spenden nimmt die Stiftung DZNE an, die als gemeinnützig anerkannt und somit berechtigt ist Spendenquittungen auszustellen. Wer eine Spende überweisen will, nutze dafür das folgende Spendenkonto bei der Commerzbank Essen: Stifterverband/DZNE-Stiftung, IBAN: DE51 3604 0039 0120 7240 00. BIC: COBADEFFXXX

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden