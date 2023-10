Wochenend-Tipp: Mendener Herbst und verkaufsoffener Sonntag

Herbstfest in Menden, Rollenspiele in Unna, Brunftzeit in Arnsberg: Am Wochenende ist in der Region einiges los. Hier gibt’s Veranstaltungstipps.

Ihr habt Lust etwas zu unternehmen, aber keine Ahnung was? Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung in den kommenden Tagen los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Wie wäre es mit einem herbstlichen Spaziergang durch die Innenstadt? Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober, findet der Mendener Herbst statt. Das Stadtfest ist längst mehr als nur ein traditioneller Herbstmarkt, verspricht das Stadtmarketing. Geboten werden soll eine Mischung aus Unterhaltung, Handwerk, Gewerbe, Gastronomie und lokalem Einzelhandel.

Los geht es jeweils um 11 Uhr, das Ende ist für 18 Uhr vorgesehen. Sonntag sind außerdem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ebenfalls am Sonntag öffnet auch die heimische WP-Redaktion ihre Türen. Von 13 bis 17 Uhr sind Besucher herzlich willkommen und können sich unsere neuen Redaktionsräume an der Poststraße 2 ansehen. Besucher bekommen einen Einblick in die Arbeit einer Lokalredakteurin oder eines Lokalredakteurs. Für den süßen Zahn gibt es Kuchen, aber auch Kaffee und Wasser stehen bereit.

Viel Spaß für wenig Geld

Lust auf „Pen and Paper-Rollenspiele“ wie Dungeons und Dragons, Das Schwarze Auge oder Shadowrun? Dann ab in die Bibliothek im zib, Lindenplatz 1 in Unna, am Freitag. Von 15 bis 18.30 Uhr kann man gemeinsam in fremdartige Welten eintauchen, in ferne Galaxien reisen oder spannende Kriminalfälle lösen. Als Hilfsmittel dienen Würfel, Stift und Papier – daher der Name – und vor allem anderen die eigene Fantasie.

Vorkenntnisse sind nicht nötig, der Eintritt ist frei und ab 14 Jahre gestattet. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 02303/103-701 oder per Mail anzib-bibliothek@stadt-unna.de.

Für die Kleinen

Brunftzeit im Wildwald Vosswinkel, Bellingsen 5 in Arnsberg. Am Samstag, 7. Oktober, um 17.30 Uhr gibt es eine Führung zu den Hirschbrunftplätzen. Experten führen die Besucher zu den besten Plätzen im Wildwald und erklären dabei das aktuelle Brunftgeschehen. Wer ist gerade Platzhirsch? Wie verhält sich das Rudel mit den Kälbern? Versprochen wird ein spannender Ausflug in das Rotwildrevier.

Eine Anmeldungen per E-Mail (info@wildwald.de) oder Telefon (02932/97230) ist erforderlich. Tickets müssen am Veranstaltungstag bis 16.30 Uhr an der Kasse abgeholt werden und kosten zwei Euro für Kinder und vier Euro für Erwachsene. Der Eintritt in den Wildwald ist in diesem Preis nicht inkludiert. Tipp der Experten: Fernglas mitbringen und leise verhalten!

Im Rampenlicht

Eine große Hobbykünstler-Ausstellung findet in der Fröndenberger Gesamtschule, Im Wiesengrund 7, statt. Von Freitag bis Sonntag zeigen eine Vielzahl an Ausstellern ihre selbst gefertigten, hochwertigen Produkte. Hier wird alte Klöppelkunst ebenso präsentiert wie moderner Glasperlenschmuck und das Pralinée aus eigener Herstellung. Die Zeiten: Freitag von 14 bis 18 Uhr und Samstag sowie Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro.

Das Sport-Highlight der Woche

Der BSV Menden ist in der Fußball-Landesliga gerade nicht zu bremsen. Gleich zwölf Tore gelangen der Mannschaft von Kevin Hines in den vergangenen beiden Spielen gegen die SpVg Olpe und den SV Schmallenberg/Fredeburg. Am Sonntag geht es um 15.30 Uhr auf dem Nebenplatz im Huckenohl-Stadion weiter gegen den Aufsteiger SV Ottfingen, der seine Negativserie zuletzt ausbremste. Ob dann auch die Sechser-Serie fortgesetzt wird? Davon können sich die Zuschauer dann selbst überzeugen.

Mal was anderes

Der Luftschutzstollen unter der Obersten Stadtkirche in Iserlohn ist ein Zeuge des Schreckens, den der Luftkrieg gegen die Zivilbevölkerung verursachte. Der Stollen wurde mitten im Zweiten Weltkrieg geplant, nie zu Ende gebaut und ist bis heute weitgehend unverändert erhalten geblieben.

Am Freitag gibt es von 17 bis 18 Uhr eine öffentliche Führung durch den Stollen. Kosten: vier Euro pro Person, Kinder unter 12 Jahren frei. Ursprünglich für 6000 Menschen geplant, konnte der Stollen bis Kriegsende nur rund 2000 Schutzsuchenden Zuflucht bieten. Er ist heute ein Gedächtnisort für eine beängstigende Epoche. Die Führung durch den Luftschutzstollen startet im Stadtmuseum am Fritz-Kühn-Platz und dauert ca. eine Stunde. Es ist eine Anmeldung erforderlich: 02371/2171961.

Die Freizeittipps der Mendener Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blicken auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn, Neheim, Arnsberg oder Dortmund, das in eine unserer Kategorien passt und nicht fehlen sollte? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

