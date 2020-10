Wochenmarkt in Menden: Maskenpflicht auf Gelände abgeschafft

Die Maskenpflicht auf dem Mendener Wochenmarkt wurde in dieser Woche überraschend aufgehoben. Der Weg für Passanten durch die Fußgängerzone ist wieder frei. Die Entschärfung kommt ausgerechnet parallel zu steigenden Corona-Zahlen in der Umgebung.

Wochenmarkt-Besucher erwartete am Dienstag ein ungewohntes Bild. Anders als seit Frühjahr gewohnt, überwachten dieses Mal keine Kräfte des Ordnungsamtes den Markt. In den vergangenen Wochen hatten die Ordnungshüter konsequent Passanten angesprochen, die ohne Maske auf dem Markt unterwegs waren. Es kam im Juli sogar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einer Ordnungshüterin und einer Markt-Besucherin.

Maskenpflicht gilt jetzt nur noch an den Ständen

„Es gibt jetzt nur noch an den Ständen eine Maskenpflicht“, sagt Stadtsprecher Wolfgang Lück. „Der Durchgang durch die Fußgängerzone ist jetzt wieder komplett frei.“ Hintergrund der Veränderung ist ein neuer Erlass des Landes. Bislang mussten sämtliche Passanten an den Markttagen Dienstag und Freitag einen Mund-Nasenschutz aufsetzen, wenn sie die Fußgängerzone im Bereich des Marktplatzes passieren wollten. Dafür fehlte aber vielen Passanten das Verständnis.

Diese Pflicht sei jetzt auf die einzelnen Stände beschränkt worden. Wer Bananen kauft, muss wie gewohnt Mund-Nasenschutz aufsetzen. Gleichzeitig müssen Abstandsregeln eingehalten werden. Auch die Markthändler müssen selbst Schutzmaßnahmen ergreifen, um die Infektionsgefahr zu reduzieren. Man müsse sich das wie beim normalen Einkaufen vorstellen, erklärt Lück. Die Stadt will ab Freitag auch wieder auf Schildern auf die veränderten Regeln hinweisen. Die Schilder hatten am Dienstag nicht auf dem Markt gestanden, weil sie aktuell überarbeitet werden.

Stadt kontrollierte bislang permanent mit zwei Personen

Zu den Hintergründen der Veränderung will sich die Stadt nicht äußern. Das sei Sache des Landes. Das Ordnungsamt spart sich nun die sehr personalaufwändige Überwachung der Regeln. Zwei Mitarbeiter kontrollierten während der gesamten Marktzeit von acht bis 13 Uhr permanent das Gelände. Die Stadtverwaltung hatte in der Vergangenheit immer wieder und sehr nachdrücklich appelliert, die Corona-Regeln auf dem Markt nicht zu missachten. Im Frühsommer stand sogar ein Aus für den Wochenmarkt im Raum, da sich so viele Besucher nicht an die Vorschriften hielten.

Bei der Premiere am Dienstag schienen noch nicht allzu viele Besucher die neuen Regeln mitbekommen zu haben. Etliche trugen im Bereich des Wochenmarktes – wie gewohnt – freiwillig Maske.

