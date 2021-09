Wohnungsbrand in Fröndenberg: Frau (77) tot aufgefunden

In Fröndenberg kam es am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Wohnhaus. Eine Frau kann nur noch tot geborgen werden.

Fröndenberg. Bei einem Brand am Donnerstagabend in einem Wohnhaus in Fröndenberg ist eine Frau tot aufgefunden worden, zwei weitere Menschen wurden verletzt.

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses an der Ostbürener Straße in Fröndenberg gegen 18.45 Uhr am Donnerstagabend ist eine 77-jährige Frau tot aufgefunden worden. Das berichtet die Kreispolizei Unna. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

Um 18.42 Uhr am Donnerstagabend sei die Feuerwehr Fröndenberg alarmiert worden, berichtet der stellvertretende Leiter Dieter Blotenberg. „Der Einsatz dauerte vier Stunden.“ Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Untergeschoss des frei stehenden Zweifamilienhauses bereits in Vollbrand, so Blotenberg. +++ Tragödie in Menden: Hausbewohner (80) stirbt bei Brand +++

Feuerwehr Fröndenberg leitet Menschenrettung ein

„Die Nachbarn erzählten uns, dass noch zwei Personen vermissten werden, also leiteten wir eine massive Menschenrettung ein.“ Sechs Rettungskräfte betraten mit Atemschutzgeräten das brennende Haus. „Eine Person wurde bereits durch die Nachbarn gerettet und eine weitere Personen haben wir leider nur noch tot aufgefunden.“ Der 81-jähriger Lebensgefährte der Frau sowie ein 38-jähriger Ersthelfer, der dabei half, den Senior aus dem brennenden Objekt herauszuführen, wurden verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Insgesamt waren rund 70 Feuerwehrkräfte aus Fröndenberg im Einsatz. Der Rettungsdienst kam aus Unna und Menden dazu.

Kripo nimmt Ermittlungen zur Brand- und Todesursache auf

Die Kriminalpolizei hat den Leichnam beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen. Eine konkrete Sachschadenshöhe steht noch nicht fest.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden