Nach einem vermeintlichen Wohnungsbrand in Menden ermittelt jetzt die Polizei. Bewohner hatten gemutmaßt, dass Fremde in ihre Wohnung eingebrochen waren und den Backofen einschalteten. So sei es zu dem entstehenden Brand gekommen. An dieser ungewöhnlichen Geschichte kommen nun Zweifel auf.

Die Feuerwehr musste am Sonntagabend (8. November) gegen 18.30 Uhr zur Straße Am Papenbusch ausrücken. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses schmorten in einem Backofen unkontrolliert Pilze. Die Rauchentwicklung sorgte dafür, dass der Rauchmelder auslöste. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr.

Was für Erstaunen sorgte: Die Bewohner behaupteten gegenüber der Polizei, dass jemand in die Wohnung eingebrochen sein müsse und den Backofen angeschaltet habe. Sie seien selbst nicht dafür verantwortlich, dass der Ofen aufheizte. Die Polizei nahm die Vorwürfe entsprechend als Aussage auf.

Mehrere mögliche Straftaten stehen im Raum

Laut Polizei gibt es allerdings keine Hinweise auf einen Einbruch. „Wir haben keine Einbruchsspuren feststellen können. Alles Weitere müssen unsere Ermittlungen ergeben“, sagt Polizeisprecher Christof Hüls auf Nachfrage am Montag. Zu einer möglicherweise vorgetäuschten Geschichte will sich die Polizei weiter nicht äußern.

Offen ist, ob sich die Bewohner, falls sie tatsächlich eine Straftat vorgetäuscht haben, sogar selbst strafrechtlich verantworten müssten, weil sie andere einer Straftat beschuldigten. Auch dazu will sich die Polizei momentan nicht äußern. Sollten Einbrecher den Ofen angeschaltet haben, stünde wohl zusätzlich zum Einbruch zumindest der Vorwurf fahrlässiger Brandstiftung im Raum.

Aus Sicht der Polizei ging der Vorfall zumindest mit Blick auf das Feuer glimpflich aus. „Das hätte alles viel schlimmer ausgehen können“, sagt Polizeisprecher Hüls. Nur weil schnell der Alarm losschrillte, habe die Feuerwehr schnell ausrücken und das entstehende Feuer löschen können. „Da haben sich wieder einmal die Rauchmelder bewährt.“

