Ein Wolf in einem Wildpark: Bei Begegnungen im Wald gilt es vor allem Ruhe zu bewahren, sagt das Umweltministerium.

Menden/Balve Ruhig bleiben, sich groß machen, den Wolf notfalls mit Stockwürfen vertreiben: Was bei Wolfsbegegnungen im Wald zu tun ist.

Das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz gibt auf seiner Website Tipps, falls man im Wald zu Fuß oder auf dem Rad einem Wolf begegnet.

Begegnungen auf unter 100 Meter finden demnach meist überhaupt nur statt, wenn die Wölfe den Menschen noch nicht gewittert haben. Dann fliehen sie meist nicht panisch, sondern orientieren sich kurz und ziehen sich dann zurück. Es sei denn, es handelt sich um neugierige Jungwölfe. Oder ein mitgeführter Hund weckt ihr Interesse.

Grundsätzlich gilt:

Ruhig verhalten und Abstand halten.

Zieht sich der Wolf nicht zurück, sprechen Sie laut oder klatschen Sie in die Hände. Rennen Sie nicht davon, dies könnte ein Verfolgungsverhalten auslösen.

Sollte der Wolf sich Ihnen nähern, bleiben Sie stehen und machen Sie sich groß. Versuchen Sie ihn einzuschüchtern: Gehen Sie eher einen Schritt auf das Tier zu als zurückzuweichen.

Versuchen Sie nicht, sich einem Wolf anzunähern oder ihn gar anzulocken.

Lassen Sie ihm Raum für seinen Rückzug.

Füttern Sie Wölfe unter keinen Umständen.

Lassen Sie keine Essensreste liegen. Die instinktive Vorsicht, die Wölfe Menschen gegenüber zeigen, kann verloren gehen.

Jede Begegnung ist dem Wolfsmanagement zu melden

Melden Sie jede Begegnung dem Wolfsmanagement in NRW.

Im Wolfsgebiet sind Hunde anzuleinen.

Der beste Schutz für den Hund ist die unmittelbare Nähe zu seinem Besitzer.

Eine Gefahr für den Hundeführer besteht selbst in diesen Situationen nicht.

Bleibt der Wolf am Hund interessiert, kann man ihn notfalls durch Stockwürfe vertreiben.

Wichtig sei, jede Wolfsbegegnung dem zuständigen Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) NRW zu melden, damit es frühzeitig auf auffälliges Verhalten reagieren kann.

Kontakt (werktags): Landesumweltamt, (02361)305-0

Außerhalb der Geschäftszeiten und am Wochenende sollte die Nachrichtenbereitschaftszentrale kontaktiert werden: Tel. (0201)14488

E-Mail an wolf_nrw@lanuv.nrw.de

Internet: https://wolf.nrw/wolf/de/aktuelles

